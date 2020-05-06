Технология алмазной резки бетона

При ремонте приходится выполнять множество трудоемких работ. Просверлить, пробурить отверстие в железобетоне задача непростая, даже использование мощного профессионального перфоратора зачастую не дает желаемого результата.

К тому же отверстии получаются с рванными краями, в некоторых случаях может отвалиться значительная часть конструкционного материала. Чтобы придать отверстию должный вид, выполняются соответствующие отделочные работы, что приводит к увеличению расхода строительных материалов.

Избежать этого можно использую современную технологию алмазного бурения, резки твердых конструкционных материалов, и в частности железобетона.

На сегодняшний день существует несколько технологий выполнения технологических проемов, отверстий, каждая из которых предполагает использование конкретного инструмента и оборудования.

Для выполнения работ по алмазной резке могут использоваться:

алмазные диски;

алмазные коронки;

цепи, оснащенные алмазными элементами;

канаты.

С их помощью выполняется:

штробление поверхностей;

бурение и вырезка ниш, отверстий, для прокладки коммуникационных инженерных сетей;

исправление дефектов;

Преимущества технологии

В настоящее время это одна из самых продуктивных и эффективных технологий, которая обладает рядом неоспоримых преимуществ:

скорость. Для изготовления инструмента используют синтетические алмазы, обладающие высокой прочностью. Алмаз, как хорошо известно, является одним из самых прочных природных материалов. Созданные синтетическим путем аналоги ни в чем не уступают, а по некоторым параметрам даже превосходят этот вид природного углерода. Поэтому алмазные инструмент легко справляется даже с такими жесткими строительными материалами, как железобетон, природный камень, металл;

качество. Края отверстий, линий распила получаются ровными, гладкими не требуют никакой дальнейшей обработки. Это снижает стоимость работ, повышает их качество;

Используемое оборудование

Выпускается алмазное оборудование в достаточном широком модельном ряде, что позволяет подобрать его в зависимости от целей. Для проделывания штроб под прокладку коммуникаций, электропроводки применяют специальные алмазные круги и штроборез.

Особенности инструмента заключается в возможности использования одновременно двух алмазных кругов, расположенных на определенном расстояние друг от друга.