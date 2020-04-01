Тестирование идей в интернет-маркетинге

Интернет является не только площадкой для продаж товаров и услуг, но и местом их продвижения. На сегодняшний день наиболее эффективным инструментом являются лендинг-страницы.

Что такое лендинг сайт?

Это, как правило, одностраничный сайт, который посвящен какому-то конкретному товару или услуге. Задача лендинга – во всех красках, подробно объяснить, почему этот товар или услуга лучше остальных, и убедить клиента купить его. Помимо текстовой информации работают такие маркетинговые инструменты, как:

правильный дизайн страницы

продающий шрифт

максимально комфортный, вызывающий доверие цвет и т. д.

Потенциальной аудитории не нужно самостоятельно что-то гуглить, искать, ведь вся информация здесь. Неудивительно, что лендинг-сайты используют практически все компании, которым необходимо протестировать или раскрутить новый продукт.

Правда, разработка такого сайта, хоть он не тяжелый и не сложный в плане интерфейса и функционала, если обратиться к специалистам, все равно будет стоить немало. Не факт, что продвигаемый, тестируемый продукт «зайдет» покупателям.

Можно остаться в убытке после всех этих затрат, если они не окупятся. Чтобы минимизировать риски, можно создать лендинг-сайт самостоятельно, используя для этого специальные бесплатные платформы. Лучшие конструкторы сайтов собраны в удобном рейтинге на сайте prosmm.org.

Конструкторы для самостоятельного создания лендинг сайта

Почему бы не попробовать создать такой сайт самостоятельно?! Быть опытным программистом, специалистом по верстке для этого не требуется, потому что есть множество бесплатных платформ с пошаговой инструкцией, с которыми даже новички разберутся.

Для начала необходимо определиться с платформой, в которой будет разработана лендинг страница. Можно предварительно изучить все условия, преимущества, возможности, которые они дают.

Пользователь найдет подробную инструкцию, может управлять дизайном, шрифтом, интегрировать готовую страницу с другими инструментами и площадками для продвижения:

социальными сетями

органическим трафиком

контекстной рекламой и т. д.

Единственное, с чем можно не справиться самостоятельно – это текстовое содержимое страницы. Оно должно быть грамотным, строго по теме, продающим. Если уверенности в своих силах нет, продающий текст можно заказать у специалистов.

Это не так дорого стоит. При ответственном подходе, самостоятельно созданная лендинг страница получится эффективной и сможет раскрутить, протестировать новую услугу или товар.