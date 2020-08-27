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Как купить платье в Инстаграме?

27 августа 2020

Миллионы пользователей ежедневно посещают различные социальные сети, в том числе и инстаграм. Они заходят не просто узнать последние новости своих друзей, но и ознакомиться с интернет-страничками, где происходит продажа одежды. Чтобы платье не разочаровало девушку, необходимо правильно совершать покупку.

Выбор платья в инстаграме

Как покупать платья в инстаграме

Прежде чем делать заказ, необходимо ознакомиться с интернет-магазином, узнать у владельца об условиях возврата товара, порядок, сроки. Если продавец не предоставляет данную информацию и не идет на контакт с покупателем, то стоит выбрать другую страничку для заказа платья в инстаграме.

Справка! Магазины, которые дорожат своей репутацией, всегда готовы принять товар обратно, но при условии, что им не пользовались.

Первым делом необходимо определиться с размером. Нужно определить размер груди и бедер. Делать размеры в тонком нижнем белье. Также ознакомиться с каталогом. Все фотографии должны быть хорошего качества и большого размера, чтобы удобнее было рассмотреть товар.

  1. Следующий шаг – найти подходящий магазин в инстаграме. Ознакомиться с ассортиментом, почитать отзывы, комментарии. Страничка должна быть с живыми подписчиками и со всеми контактными данными.
  2. Выбрать платье и связаться с продавцом. Обязательно сделать скрин товара, который понравился. Отправить в директ. Назвать размер, цвет и оставить свой почтовый адрес.
  3. Внести предоплату, если она нужна. Некоторые магазины требуют полную оплату товара.

Главные достоинства покупки вещей через интернет

Большинство людей предпочитают делать заказы в интернете по следующим причинам:

  1. Экономия денег. В инстаграм-магазинах цены ниже, чем в обычных торговых центрах. Также очень часто на таких площадках устраивают распродажи.
  2. Экономия времени. Не каждая девушка может долгое время проводить в магазинах и искать себе красивое платье. А в инстаграме можно сделать заказ можно в любое время: утром, днем, ночью и т.д.
  3. Большой выбор товара. В инстаграме можно найти все что угодно и на любой размер. Платья можно заказать с Украины, Турции и других стран.

Шикарные платья

Заключение

Купить платье в инстаграме можно и нужно. Таким образом девушка сэкономит не только время, но и деньги. Самое главное – найти хорошего продавца, который готов предоставить все условия покупки и возврата. Покупатель должен ознакомиться со всеми отзывами, просмотреть весь ассортимент, при желании пообщаться с продавцом и подписчиками странички.



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