Теплицы и парники из поликарбоната в Москве

Данные изделия отличает высокая прочность и надежность, отличное качество. Они достигаются высокой организацией производства с современным и технологичным оборудованием. Конструкции проектируются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ, а для их изготовления применяются качественные сертифицированные материалы.

Это позволяет заводу с уверенностью выдавать гарантию на эксплуатацию своей продукции до 10 и 20 лет. Богатый ее ассортимент представлен на сайте https://teplica-moskva.ru/. Можно выбрать и оплатить комплект на сайте, заказать обратный звонок для консультаций или доставку по звонку 8 800-700-0656. Парник или теплицу не только доставят, но и установят профессионально и быстро, без хлопот.

Производство

Предприятие лидирует в отрасли со времени основания в 1999 году. Имеет технологичные линии по выпуску окон и дверей, ворот и навесов.

Проектирует и монтирует сложные металлоконструкции. Отдельное направление – выпуск и монтаж тепличных и парниковых систем.

Многолетний опыт успешной работы основан на подборе коллектива профессионалов и современном инновационном оборудовании, использовании качественных гостированных материалов.

В этом помогают надежные авторитетные партнеры.

Высокоточная обработка материалов по всему технологичному циклу обеспечивает продукции легкую сборку на месте и надежную эксплуатацию. При необходимости любые унифицированные детали быстро и без проблем заменяются.

Завод выпускает теплицы трех видов:

Арочного типа;

С прямыми стенами;

С каплевидной формой.

Продуманная конструкция стального каркаса выдержит максимальные снеговые и ветровые нагрузки.

Покрытие из поликарбоната пропускает световой поток без потерь для растений и защищает от агрессивной среды.

Преимущества продукции от завода

Предприятие уверено в своих сильных сторонах:

Огромный, более чем 20-летний опыт производства.

Полный цикл – от производства до монтажа под ключ. И при необходимости обслуживание.

Качество изделий и монтажа. Это позволяет выставить гарантии 10 и 20 лет.

Все материалы по ГОСТ с сертификатами, отечественного производства.

Широкий выбор предложений.

Высокая прочность усиленных конструкций.

Универсальные формы расчетов.

Отличные характеристики изделий завода подтверждают многочисленные положительные отзывы покупателей.