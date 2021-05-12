Тема для креативных людей — портфолио слайд шоу: rakel30.ucoz.ru

С помощью данной темы любой фрилансер, фотограф, художник, вебмастер, а также фирма, занимающаяся подобной деятельностью, может показать всем высокий уровень своего профессионализма и креативности.

При этом дизайн выполнен в стиле минимализма, что придает ему максимум логичности и понятности для посетителей.

Так как тема предназначена для демонстрации работ, большая часть экрана отдается именно для этой цели. Сразу на главной странице, будет демонстрироваться Ваше портфолио.

Оно выводится в виде таблицы, в каждой ячейке которой находится какое-либо Ваше изображение. Причем можно нажать на кнопку и вызвать фильтр. С помощью него можно очень быстро отобрать работы какой-то конкретной категории, например, только логотипы, фотографии, видео. Конечно, для этого их заранее нужно распределить по этим категориям через панель управления.

На базе данной темы можно создать сайт компании, занимающейся продвижением сайтов.

В этой теме меню расположено вертикальным образом. Оно находится в левой части экрана. Туда кроме него можно поместить свой логотип. Автор сразу предоставляет два варианта оформления темы: темный и светлый. Но при необходимости Вы сможете произвести настройки и подобрать цвета по своему вкусу.

Также здесь есть специально выделенная страница для ведения блога, на ней будут появляться все опубликованный Вами записи, содержащие полезную информацию. Например, новые работы, новости, специальные предложения для заказчиков и многое другое.

Также в вашем распоряжении несколько вариантов оформления галереи и других страниц. Например, можно создать галерею изображений, видео или смешать их все вместе. Везде можно использовать шорт коды. В любом случае Вы сможете найти подходящий набор параметров для себя. Для первого ознакомления со всеми возможностями, Вы можете запустить режим демонстрации.

Изготовления слайд-шоу и фото коллажей

Изготовления слайд-шоу и фото коллажей. Если вы хотите сделать оригинальный подарок родственникам или друзьям, то стоит заказать слайдшоу либо фото-коллаж.

Самые яркие впечатления, любимые люди, общие праздники, путешествия — всё это поможет рассказать о своих чувствах, напомнить о самом важном, поздравить и поделиться лучшими моментами своей жизни. Мы всегда готовы принять ваш заказ, в любое удобное для вас время.

Источник — rakel30.ucoz.ru