Как расставить мебель в кабинете руководителя

От того как будет расставлена мебель в кабинете руководителя, зависит рабочий настрой и мотивация. Важно грамотно подобрать стол, кресло и шкафы. Необходимо создать обстановку для работы, а не отдыха.

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Рекомендации: как выбрать мебель

На работе руководитель проводит по 8-12 часов в день.

Нужно подобрать такую мебель, чтобы было удобно работать. При этом важно сохранить рабочую обстановку. Советы по выбору и расстановке:

Основной комплект мебели: стол, стул, лампы для освещения, шкафы, тумбочка. Если позволяет площадь дополнительно устанавливают мягкий уголок для посетителей.

Стол важно выбирать, ориентируясь на сферу деятельности компании. Ширина прохода между предметами мебели зависит от обстановки.

Позади столешницы лучше оставить 100 см. Удастся поставить шкаф или тумбочку. Если нужно, то расстояние увеличивают.

Важно оставить место для рабочего кресла, чтобы была возможность отклониться или покрутиться вокруг своей оси.

Вся техника должна находиться под рукой для удобства.

Выбирают рабочее место и стул индивидуально, учитывая высоту бедра и колена. Большинство столов одинаковые по параметрам, но многие производители дают возможность отрегулировать высоту. Кресло подобрать гораздо проще, модели регулируются. При выборе стула обращают внимание, чтобы ступня полностью стояла на полу.

Высоту шкафа или стеллажа подбирают так, чтобы руководитель смог достать и до самой последней полки.

Если позволяет площадь кабинета, то устанавливают стол для совещаний. Выбирают круглую или овальную модель. Вокруг мебели должно быть достаточно места, чтобы участникам переговоров было комфортно.

Правила расстановки мебели

Учитывают ряд важных моментов:

Лучшее место для стола угол по диагонали от двери – руководителю будет сразу видно, кто зашел в кабинет, так создают комфортную дистанцию для разговора;

По обеим сторонам от рабочей зоны ставят тумбы, чтобы было куда сложить бумаги, канцелярские мелочи;

Место для кресла не выбирают, всегда устанавливают около стола;

Если позволяет площадь кабинета, возле стены ставят стеллаж для документов, наград;

В большом помещении уместно будет поставить диван и кресла – так руководитель покажет свою заботу о комфорте подчиненных или посетителей;

Для переговоров устанавливают овальный стол – участники совещания сразу настроятся на сотрудничество.

Важно не только грамотно подобрать мебель для кабинета руководителя, но и правильно расставить.

От созданной обстановки будет зависеть продуктивность директора, а значит и целой компании.