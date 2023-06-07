Как расставить мебель в кабинете руководителя
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Как расставить мебель в кабинете руководителя

7 июня 2023

От того как будет расставлена мебель в кабинете руководителя, зависит рабочий настрой и мотивация. Важно грамотно подобрать стол, кресло и шкафы. Необходимо создать обстановку для работы, а не отдыха.

В широком ассортименте офисная мебель для руководителя представлена на сайте компанииmebela.ru.

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Рекомендации: как выбрать мебель

На работе руководитель проводит по 8-12 часов в день.

Нужно подобрать такую мебель, чтобы было удобно работать. При этом важно сохранить рабочую обстановку. Советы по выбору и расстановке:

  • Основной комплект мебели: стол, стул, лампы для освещения, шкафы, тумбочка. Если позволяет площадь дополнительно устанавливают мягкий уголок для посетителей.
  • Стол важно выбирать, ориентируясь на сферу деятельности компании. Ширина прохода между предметами мебели зависит от обстановки.
  • Позади столешницы лучше оставить 100 см. Удастся поставить шкаф или тумбочку. Если нужно, то расстояние увеличивают.
  • Важно оставить место для рабочего кресла, чтобы была возможность отклониться или покрутиться вокруг своей оси.
  • Вся техника должна находиться под рукой для удобства.
  • Выбирают рабочее место и стул индивидуально, учитывая высоту бедра и колена. Большинство столов одинаковые по параметрам, но многие производители дают возможность отрегулировать высоту. Кресло подобрать гораздо проще, модели регулируются. При выборе стула обращают внимание, чтобы ступня полностью стояла на полу.
  • Высоту шкафа или стеллажа подбирают так, чтобы руководитель смог достать и до самой последней полки.
  • Если позволяет площадь кабинета, то устанавливают стол для совещаний. Выбирают круглую или овальную модель. Вокруг мебели должно быть достаточно места, чтобы участникам переговоров было комфортно.

Правила расстановки мебели

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Учитывают ряд важных моментов:

  • Лучшее место для стола угол по диагонали от двери – руководителю будет сразу видно, кто зашел в кабинет, так создают комфортную дистанцию для разговора;
  • По обеим сторонам от рабочей зоны ставят тумбы, чтобы было куда сложить бумаги, канцелярские мелочи;
  • Место для кресла не выбирают, всегда устанавливают около стола;
  • Если позволяет площадь кабинета, возле стены ставят стеллаж для документов, наград;
  • В большом помещении уместно будет поставить диван и кресла – так руководитель покажет свою заботу о комфорте подчиненных или посетителей;
  • Для переговоров устанавливают овальный стол – участники совещания сразу настроятся на сотрудничество.

Важно не только грамотно подобрать мебель для кабинета руководителя, но и правильно расставить.

От созданной обстановки будет зависеть продуктивность директора, а значит и целой компании.



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