Обзор труб для капельного полива

Для растений важно регулярное поступление дозированного количества воды. Для этого используются трубы для капельного полива. В статье рассмотрены известные производители труб для данного полива.

Капельная трубка Irritec Junior

Junior – линия капельного орошения. Она имеет автокомпенсацию, достигаемую за счет мембраны из силикона. Мембрана способна при изменении давления обеспечивать постоянный расход воды в начальной и конечной точках линии.

Трубка отличается повышенной гибкостью. Это позволяет сэкономить на фитингах при установке трубы. Трубу возможно совместить со всеми компрессионными и штуцерными фитингами разных производителей. С помощью трубки возможно максимально эффективно проводить орошение овощных культур, деревьев и кустарников.

Капельная трубка Metzerplas

Metzerplas – израильский производитель. Трубка сделана из сырья высокого качества. Трубка подойдет как для больших промышленных агрокомплексов, так и для частного хозяйства.

Капельница ленты представляет самокомпесирующий эмиттер. У него имеется защита от попадания грязи снаружи. Также он обеспечивает равномерный вылив без образования струи. Работать может как от насоса, так и от водопровода.

Трубка Rain Bird XFDripline33

Капельная трубка фирмы Rain XFDeipline обладает повышенной гибкостью, что позволяет ее просто устанавливать. Конструкция капельницы запатентована и имеет повышенную надежность. Боковая длина увеличена. Это компенсируется небольшим числом деталей.

Материал трубки обладает большой гибкостью и сопротивлению к скручиванию. Данное свойство позволяет укладывать шланг с более острыми углами и с использованием меньшего количества фитингов и колышков.

Также возможно выбирать расстояние между капельницами. Капельница имеет такую конструкцию, которая позволяет обеспечить постоянный расход воды по всей длине шланга. Это гарантирует постоянное давление.

Шланг Irritec Multibar

Multibar – линия итальянского производителя капельного орошения, которая имеет автокомпенсацию. Она достигается с помощью силиконовой мембраны, которая при изменении давления может поддерживать постоянный расход воды по всей линии шланга. Трубка также имеет повышенную гибкость, позволяющую сэкономить на количестве фитингов при монтаже.

Трубка обеспечит оптимальные условия жизни растений, предоставит возможность подачи воды с питательными веществами к корням растений самым коротким путем. С помощью трубки гарантирована подача большого количества воды с наименьшими потерями. Простота в управлении обеспечит экономию средств и времени.

Трубка Irritec DP Line

Трубка DP Line производится из стойкого и прочного материала, который обеспечит длительное использование трубки. Трубку легко монтировать и использовать, что значительно сэкономит силы и время.

Производитель дает гарантию на отсутствие подделок и предоставляет только подлинные изделия. Во время изготовления применяются заводские технологии и только износостойкие материалы. Трубка обеспечит полноценное функционирование системы автоматического полива.

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