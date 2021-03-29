Тейбл-тенты — что это, виды и для чего нужны
идеи за чашечкой кофе

Тейбл-тенты — что это, виды и для чего нужны

29 марта 2021

По своей сути, тейбл тент является небольшого размера настольной конструкцией, содержащей какую-либо информацию для клиента. На ней размещены определённые сведения информативного или же рекламного характера.

Относится такая конструкция к рекламной продукции, которая размещается в торговых точках. Подобный тип рекламы применяется в ресторанах и в барах, в кафе и прочих подобных заведениях. На тейбл-тенте может размещаться одна либо сразу несколько реклам для посетителя.

Специалисты уверяют, что не всегда конструкция относится к маркетингу. К тейбл-тентам также можно отнести таблички с надписями «столик занят» либо «места нет» и прочее подобное. Многие путают тейбл тенты с менюхолдерами.

abkl0ogw

Но у этих конструкций присутствуют свои отличия. Последняя представляет собой двухстороннюю прозрачную рамку с наличием держателя или же на основе. А вот тенты, как правило, являются картонными. При этом информация, которая на него нанесена, изменению не подлежит.

Разновидности и конструкция

По конструкции тейбл-тенты могут быть самыми разнообразными.

Как правило, это изделие прямоугольной формы со сгибами. Он похож на домик. Конструкция является весьма устойчивой. Внизу изделие соединяется при помощи замкового соединения на прорезях либо же скотчем. Усложняться конструкция может фигурными вырезами внутри.

Также можно встретить конструкции, выполненные в виде квадрата или же прямоугольника. Производиться тейбл-тенты могут из стекла или же пластика. Но чаще всего это картон. Ведь материал, который имеет продолжительный период эксплуатации, для рекламы использовать попросту нецелесообразно.

mt10rlzy

Картон самый подходящий вариант. Пластик же можно использовать для бронирования столиков или же номеров, иных подобных целей. Также тейбл-тенты могут быть разделены на одно- или же двухсторонние, в зависимости от того, как размещена информация на изделии.

Основным предназначением подобной конструкции является информирование потребителя о проведении каких-либо акций, об оказываемых услугах и имеющихся товарах.

Подобный тип рекламы используется в большинстве сфер обслуживания и в бизнесе. Это обусловлено высокой эффективностью и практичностью, универсальностью.

Очень часто подобные таблички можно встретить в туристической и в развлекательной отрасли, в банковской и в медийной. Эффективность рекламы напрямую зависит от дизайна и формата, от информативности.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Igor Perunov: Занимаемся возвратом средств с брокерских организаций. Опыт более 5-ти лет. Решаем любые вопросы...
  • Назар: Прошлой весной из-за короны остался без работы(( Новую найти было достаточно сложно, поэтому начал...
  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика