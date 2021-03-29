По своей сути, тейбл тент является небольшого размера настольной конструкцией, содержащей какую-либо информацию для клиента. На ней размещены определённые сведения информативного или же рекламного характера.

Относится такая конструкция к рекламной продукции, которая размещается в торговых точках. Подобный тип рекламы применяется в ресторанах и в барах, в кафе и прочих подобных заведениях. На тейбл-тенте может размещаться одна либо сразу несколько реклам для посетителя.

Специалисты уверяют, что не всегда конструкция относится к маркетингу. К тейбл-тентам также можно отнести таблички с надписями «столик занят» либо «места нет» и прочее подобное. Многие путают тейбл тенты с менюхолдерами.

Но у этих конструкций присутствуют свои отличия. Последняя представляет собой двухстороннюю прозрачную рамку с наличием держателя или же на основе. А вот тенты, как правило, являются картонными. При этом информация, которая на него нанесена, изменению не подлежит.

Разновидности и конструкция

По конструкции тейбл-тенты могут быть самыми разнообразными.

Как правило, это изделие прямоугольной формы со сгибами. Он похож на домик. Конструкция является весьма устойчивой. Внизу изделие соединяется при помощи замкового соединения на прорезях либо же скотчем. Усложняться конструкция может фигурными вырезами внутри.

Также можно встретить конструкции, выполненные в виде квадрата или же прямоугольника. Производиться тейбл-тенты могут из стекла или же пластика. Но чаще всего это картон. Ведь материал, который имеет продолжительный период эксплуатации, для рекламы использовать попросту нецелесообразно.

Картон самый подходящий вариант. Пластик же можно использовать для бронирования столиков или же номеров, иных подобных целей. Также тейбл-тенты могут быть разделены на одно- или же двухсторонние, в зависимости от того, как размещена информация на изделии.

Основным предназначением подобной конструкции является информирование потребителя о проведении каких-либо акций, об оказываемых услугах и имеющихся товарах.

Подобный тип рекламы используется в большинстве сфер обслуживания и в бизнесе. Это обусловлено высокой эффективностью и практичностью, универсальностью.

Очень часто подобные таблички можно встретить в туристической и в развлекательной отрасли, в банковской и в медийной. Эффективность рекламы напрямую зависит от дизайна и формата, от информативности.