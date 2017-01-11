Сегодня каждый предприниматель активно борется за качество обслуживания на своих предприятиях, ведь на современном рынке очень большая конкуренция и чтобы оставаться в тренде, надо следить за каждым нюансом. Наверное, каждый попадал в ситуацию, когда придя в магазин и натолкнувшись на открытое хамство продавца, возникает желание уйти ничего не купив.

Из-за непрофессионализма работников сферы обслуживания часто страдают предприниматели, которые теряют клиентов, а значит и уровень дохода. Тут тайный покупатель и поможет, сделав оценку обслуживания. Это поможет узнать причину плохой посещаемости вашего магазина, парикмахерской или ресторана.

Суть работы тайного покупателя

Многие бизнесмены нанимают людей для проверки качества обслуживания на своих предприятиях. Таких людей называют тайными покупателями.

Работу тайного покупателя нельзя назвать очень сложной, но для того, чтобы устроится на такую работу, надо иметь определенные навыки, такие как внимательность, умение вести диалог, анализировать, придерживаться установленных заказчиком правил. В основном, работа тайного покупателя состоит из таких этапов:

тайный покупатель приходит в определенное заведение, не выделяясь из толпы;

дальше ему надо что-нибудь купить, предварительно попросив консультации работника. Если это СТО или другое предприятие, которое предлагает какие-нибудь услуги, тайный покупатель просит консультации или делает определенный заказ;

когда покупателя обслуживают, он записывает диалог на диктофон или самостоятельно анализирует уровень обслуживания;

в некоторых случаях, заказчик просит спровоцировать какую-нибудь нестандартную ситуацию, чтобы проверить работников проверяемого предприятия на способность принимать определенные решения, оставаясь при этом профессионалом;

после проверки тайный покупатель отдает заказчику сделанные записи или рассказывает о том, как работает коллектив его предприятия;

за свою работу тайный покупатель получает деньги.

Для чего нужны тайные покупатели

От качества обслуживания зависит успешность и уровень дохода многих заведений, но к сожалению, не все работники сферы обслуживания понимают, как важно выполнять свою работу добросовестно.

Фактически каждому человеку знакомо выражение, которое говорит о том, что клиент всегда прав, но некоторые работники упорно игнорируют это правило.

Свой низкий профессиональный уровень такие работники не станут демонстрировать при руководителе, но вот с клиентами они, чаще всего, не церемонятся.

Чтобы избежать подобных проблем, люди обращаются к тайным покупателям, которые помогают сделать анализ обслуживания на предприятии.

Если вы являетесь хозяином какого-либо заведения, обратитесь к услугам тайного покупателя и всегда держите под контролем своих работников, чтобы избежать их непрофессионального подхода к работе.