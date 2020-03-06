идеи в лицах

Святослав Гусев о том, куда выгодно вложить деньги в 2020г без рисков

6 марта 2020

Получение прибыли в кратковременные сроки — мечта любого инвестора, но реально ли это в 2020г.? Блогер Святослав Гусев готов поделиться личным опытом и рассказать, как можно заработать на инвестициях небольших сумм простому человеку, и, таким образом, сделать стартап максимально оправданным. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке https://gusevblog.ru/business/investments/how-invest-money/129/.

Святослав Гусев об актуальных направлениях роста финансовых вложений

Выгодное вложение денег, да еще и с минимальными рисками — привлекательное предложение для каждого, особенно начинающего инвестора. Поиск выигрышных лотов может занять большое количество времени и сил, и здесь поможет совет опытного наставника.

Святослав Гусев помимо деятельности блогера, еще занимается интересными инвестиционными проектами. По его мнению, лучше стоять у истоков нового, и развивать направление, тем самым обеспечивая себе самые сливки прибыли.

Совсем не обязательно иметь несколько дипломов по экономическому образованию, следуя алгоритму действий и подсказкам Святослава можно добиться хороших результатов уже на первых порах.

На примере действующего проекта ICO SMOCoin Святослав раскрывает все особенности инвест-плана, дополнительные возможности и нюансы для начинающих, которые легко воплотить в реальность даже с небольшой суммой вложений.

По мнению Святослава, пользователи платформы SMOSERVICE могут получить большие дивиденды, а также иметь доступ к привилегиям и бонусам программы. Одним из интересных ветвей является реферальная программа, по ней список бонусов постепенно расширяется, как и снижается комиссионная плата за операции.

Святослав Гусев: Как заработать на реферальной программе?

Реферальная программа — это привлечение новых активов в проект, естественно, за вознаграждение в виде бонусной системы. В зависимости от роста рефералов, можно получить 10% от приобретенных токенов, и уже на первом уровне доход может составить 25%.

Для участия в проекте, необходимо быть зарегистрированным в этой программе и иметь баланс счета в 1 SMOCoin. На следующей стадии участник получает ссылку для привлечения рефералов и дополнительного дохода от их операций. Все настолько просто, а главное — не нужны баснословные вложения!

Продвижение бизнеса в социальных сетях является важной нишей развития предпринимательства, а также расширения возможностей, по мнению Святослава, эту благодатную почву необходимо осваивать прямо сейчас.



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