Свежие новости Казахстана: отмена смертной казни, ситуация с коронавирусом

Жизнь в Казахстане кипит не только в столице, но и практически во всех регионах страны. И новости, о том, что же произошло за последние сутки в стране интересны не только ее жителям.

Очень много казахстанцев временно или постоянно проживают в других странах и даже континентах. И сейчас, благодаря интернету, у них есть возможность быть в курсе последних и самых свежих новостей с родины.

Самые свежие и актуальные новости Казахстана и Алматы вы сможете прочитать на новостном сайте oqu.news .

Отмена смертной казни

23 сентября Казахстан присоединился к Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Это подразумевает официальную отмену смертной казни.

Но, вступят изменения в силу только после того, как пройдут ратификацию парламентом страны. Кроме того, обновления в законодательстве могут начать действовать с определенной оговоркой. Речь идет о том, что смертная казнь может применяться в условиях военных действий, если будут совершены особо тяжкие преступления.

Закрыт Зеленый базар

Стало известно, что 25 сентября закрыли Зеленый базар. Причина закрытия пока неизвестно, за исключением того, что распоряжение пришло сверху. Известно, что 25 сентября рынок проработал до 12 часов дня, после чего пришло извещение о временном закрытии. Пока никаких официальных заявлений касаемо причин не было.

Метро и рынки закрывают из-за беглого банкира

Стало известно, что власти страны закрыли несколько станций метро и приостановили работу рынков в столице, чтобы предотвратить массовые несанкционированные митинги. Инициатором этих митингов, которые власти стремительно пытаются предотвратить, является беглый банкир Мухтар Аблязов.

Со своими сторонниками он связывается через страничку в социальной сети Фейсбук. Спецслужбы пришли к выводу о том, что митинги могут стать стихийными, что приведет к массовым беспорядкам и нарушит нормальную жизнедеятельность города. Причем, есть риски, что они могут распространиться и в соседние города, другие небольшие населенные пункты.

Большая часть частных школ и детских садов могут закрыться из-за коронавируса

Пандемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, в том числе и по частным дошкольным и средним образовательным учреждениям, которые финансируются не из бюджета. Ситуация достаточно серьезная, и высоки риски, что многие из этих учебных заведений закроются. Правительство старается принять меры, чтобы поддержать данный сегмент в это непростое время.