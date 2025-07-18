Светодиодные LED-экраны являются системами визуализации видеоконтента, с использованием световых диодов (каждый равен одному пикселю).

Они формируют картинку из многочисленных светящихся точек с тремя цветами – синим, зеленым, красным. По выгодной цене светодиодный экран купить можно на сайте компании bigdisplay.ru.

Как устроены и как работают

LED-экраны составляются из таких компонентов:

Светодиодов – миниатюрных световых источников.

Пиксельных групп со светодиодами, для формирования точек в изображении.

Модулей – панелей, включающих в себя массивы с пикселями.

Кабинетов – кабинетов – корпусов, куда помещают модули.

Управляющей электронной системы, регулирующей работу светодиодов.

LED-экраны в работе формируют изображение, изменяя яркости в каждом отдельном светодиоде.

Последовательность операций следующая:

Видеосигнал подается на вход управляющей платы в экране.

Обработка сигнала, преобразование его в цепочку управляющих команд, поступающих в каждый светодиод.

Обработка команд происходит в драйверах на светодиодах. Они необходимы для регулирования подаваемого тока и изменения, таким образом, яркости диодов.

Силой тока достигается заданная яркость на светодиодах. Из них формируются пиксели картинки.

Сменяемость яркости точек в картинке имеет высокую частоту от 600 Гц и больше. Таким образом, достигается динамика имитации движущихся изображений.

Какие бывают виды и где применяются

Классификация светодиодных экранов учитывает параметры их компонентов:

Тип используемых светодиодов:

DIP – изготавливаемые с индивидуальными корпусами:

SMD – светодиоды с поверхностным монтажом.

По тому, где их устанавливать: внутри помещений, или с наружным использованием. В соответствии с этим, в них используется разный класс защиты и влагостойкости, температурных режимов эксплуатации.

Тип конструкций. Они могут быть стационарными, установленными в одном месте, или мобильными – для удобного перемещения и транспортировки.

Области применения охватывают разные сферы деятельности:

Наружную рекламу – с рекламными щитами-экранами на зданиях, в торговых центрах, среди площадей и вдоль полос движения на трассах.

На спортивных мероприятиях – стадионы, спортивные арены.

Проведение массовых мероприятий и концертов.

LED-экраны изготавливаются в виде суперсайтов, медиафасадов, видеокубов, радиусных и гибких экранных плоскостей, прозрачных видеоэкранов и видеовывесок. С их помощью оформляются различные табло для транспортных и диспетчерских служб, пилоны, стойки, видеостены, экраны с высокой четкостью.