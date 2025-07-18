Светодиодные LED-экраны являются системами визуализации видеоконтента, с использованием световых диодов (каждый равен одному пикселю).
Они формируют картинку из многочисленных светящихся точек с тремя цветами – синим, зеленым, красным. По выгодной цене светодиодный экран купить можно на сайте компании bigdisplay.ru.
Как устроены и как работают
LED-экраны составляются из таких компонентов:
- Светодиодов – миниатюрных световых источников.
- Пиксельных групп со светодиодами, для формирования точек в изображении.
- Модулей – панелей, включающих в себя массивы с пикселями.
- Кабинетов – кабинетов – корпусов, куда помещают модули.
- Управляющей электронной системы, регулирующей работу светодиодов.
LED-экраны в работе формируют изображение, изменяя яркости в каждом отдельном светодиоде.
Последовательность операций следующая:
- Видеосигнал подается на вход управляющей платы в экране.
- Обработка сигнала, преобразование его в цепочку управляющих команд, поступающих в каждый светодиод.
- Обработка команд происходит в драйверах на светодиодах. Они необходимы для регулирования подаваемого тока и изменения, таким образом, яркости диодов.
- Силой тока достигается заданная яркость на светодиодах. Из них формируются пиксели картинки.
Сменяемость яркости точек в картинке имеет высокую частоту от 600 Гц и больше. Таким образом, достигается динамика имитации движущихся изображений.
Какие бывают виды и где применяются
Классификация светодиодных экранов учитывает параметры их компонентов:
- Тип используемых светодиодов:
- DIP – изготавливаемые с индивидуальными корпусами:
- SMD – светодиоды с поверхностным монтажом.
- По тому, где их устанавливать: внутри помещений, или с наружным использованием. В соответствии с этим, в них используется разный класс защиты и влагостойкости, температурных режимов эксплуатации.
- Тип конструкций. Они могут быть стационарными, установленными в одном месте, или мобильными – для удобного перемещения и транспортировки.
Области применения охватывают разные сферы деятельности:
- Наружную рекламу – с рекламными щитами-экранами на зданиях, в торговых центрах, среди площадей и вдоль полос движения на трассах.
- На спортивных мероприятиях – стадионы, спортивные арены.
- Проведение массовых мероприятий и концертов.
LED-экраны изготавливаются в виде суперсайтов, медиафасадов, видеокубов, радиусных и гибких экранных плоскостей, прозрачных видеоэкранов и видеовывесок. С их помощью оформляются различные табло для транспортных и диспетчерских служб, пилоны, стойки, видеостены, экраны с высокой четкостью.