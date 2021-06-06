Суперавтоматы: как выбрать суперавтоматическую кофемашину для бизнеса
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Суперавтоматы: как выбрать суперавтоматическую кофемашину для бизнеса

6 июня 2021

При открытии бара, кафе или кофейни всегда стоит вопрос выбора кофемашины. Чем выше поток посетителей, тем острее будет стоять проблема выбора кофемашины и скорости его подачи.

Суперавтоматы

Чтобы решить данную проблему мы рекомендуем обратить ваше внимание на суперавтоматы. Они созданы с целью упростить работу заведений с высоким потоком посетителей или же облегчить процесс системы самообслуживания.

На сегодняшний день суперавтоматы невероятно востребованы и на это есть ряд причин:

  • Кофе всегда получается качественным и вкусным. То есть первая чашка кофе не будет отличаться от следующей тысячи. Ведь на это не способен даже самый опытный бариста.
  • Полностью автоматический режим работы. Не нужно вникать в процесс приготовления кофе, обучать персонал. Управление кофейным оборудованием интуитивно прост.
  • Прост в самообслуживание. Самое основное правило в облуживание суперавтомата — это отследить количество приготовленных напитков и дополнительных добавок. Регулярно и своевременно проводить техническое обслуживание.

Что необходимо учитывать при выборе суперавтомата?

Прежде всего необходимо определиться с проходимостью заведения. Нужно четко понимать, что количество приготовленных чашек в день будет зависеть от мощности и производительности кофейного оборудования.

К примеру, если предполагается готовить около ста чашек кофе в день, то стоит приобрести кофемашину с суточным количеством порций кофе не меньше ста, а лучше всего установить аппарат который будет готовить больше ста чашек в день.

На регулярной основе необходимо проводить техническое обслуживание, иначе оборудование может выйти из строя раньше времени.

Суперавтоматы

Обслуживание кофемашин: практические рекомендации по эффективному уходу

  • Техническое обслуживание за кофемашиной на регулярной основе поможет обеспечить бесперебойную эксплуатацию аппарата в течение долгого времени. С данной процедурой сможет справить абсолютно любой пользователь, который хоть немного знаком с конструкцией кофемашины. Если вовремя не проводить обслуживание кофейных машин, то детали быстро изнашиваются, что приводит к дорогостоящему ремонту, который осуществляется в специализированном сервисном центре.
  • Регулярно чистите аппарат. Необходимо на регулярной основе осуществлять декальцинацию — удаление накипи при помощи специализированных средств. В инструкции по эксплуатации кофемашины описана вся процедура очистки от накипи и периодичность.
  • Очищайте контейнер от кофейных отходов. Следите за контейнером для отходов. Если он будет переполнен, то произойдет загрязнение всех внутренних деталей, что может привести к поломке оборудования.
  • Меняйте уплотнительное кольцо. Каждые 12-24 месяца эксплуатации кофейного оборудования необходимо заменять уплотнительное кольцо. Если ЗУ съемный, то данная процедура может быть проведена самостоятельно. Во всех других случаях рекомендуется обращаться к специалисту.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как правильно выбрать кофемашину.



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