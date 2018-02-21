Строгая готика

Считается, что готический стиль подходит для современных людей, увлекающихся мистикой. Якобы, готика — это любимый стиль людей, поддерживающих ночной образ жизни.

Можно в это верить, можно не верить, можно просто любить данную стилистику, считая, что такой интерьер будет радовать и приносить настоящее удовольствие.

Вопрос лишь в том, как правильно подобрать мебель для этого дизайна, на какие предметы интерьера обращать внимание, чтобы общий вид комнаты:

восхищал,

восторгал,

не переставал удивлять.

Делаем правильный выбор

Это не простой дизайн. Можно смело сказать: он достаточно сложный. И меблировка для него понадобится тоже самая непростая, такая, которая будет сочетаться с готической стилистикой на 100 %.

Чтобы выбрать правильные интерьерные предметы, стоит купить мебель в интернет-магазине https://marketmebeli.com/, соблюдая определенные правила.

В помещении обязательно должны присутствовать мягкая меблировка. Основная цветовая гамма диванов, кресел — черный, алый, бордо. Допускается использование средне- и темно коричневых оттенков. Внешний вид предметов обязательно устрашающие величественный, загадочный. Допускается использование камня в интерьере, витражных окон, столов с множеством выдвижных и потайных ящиков.

Спальная комната в готическом стиле

Это помещение тоже должно быть мрачным, но в тоже время страстным, красивым, удивительно гармоничным. Для зоны отдыха подойдёт роскошная кровать в металлическом каркасе с изящным кованым изголовьем.

Обязательно выбирать модель черного цвета, напоминающую с собой уголь, темную ночь. Такая кровать будет полностью соответствовать общей концепции.

Если же не хочется иметь в своей спальне металлическую кровать, можно обратить внимание на массивное ложе, выполненное из древесины дуба, кедра, в крайнем случае сосны, тонированной в темные оттенки. Желательно, чтобы изголовье ложе было:

высоким,

помпезным,

достойно выглядящим,

притягивающим к себе внимание.

Говоря про аксессуары, например, про подушки, расположенные на креслах чёрного цвета, покрывала, которыми накрываются кровати, можно сказать, что выбор должен пасть на ярко-красные оттенки матерчатого декора.

Сочетание черного и красного — это всегда выгодный дизайн. Каждый художник скажет, что эти оттенки прекрасно дополняют друг друга, очень выгодно смотрятся в общем интерьере любого помещения жилого или нежилого.

Далее на видео вы можете ознакомиться с описанием стиля готика в интерьере.