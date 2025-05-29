Стреппинг-машина — это устройство, используемое для обвязывания грузов специальной упаковочной лентой для обеспечения транспортировки и надежной фиксации.

Упаковочные ленты бывают металлические или полипропиленовые. Эти устройства применяются во многих отраслях экономики, например, при грузоперевозках, металлургическом производстве, текстильной и строительной промышленности.

Применение стреппинг оборудования позволяет оптимизировать трудозатраты и сократить время, необходимое на упаковку различных грузов.

Виды стреппинг-машин

Автоматические стреппинг-машины. Они работают быстро и применяются при больших объемах работ. Эти устройства быстро нагреваются и позволяют пользователю установить программу скорости выполнения работы. При этом, обычно, у них есть функция самодиагностики, а работник не участвует в выполнении работы, а только контролирует процесс.

Полуавтоматические машины сочетают в себе функции ручных и автоматических. В этом случае, как правило, работник самостоятельно обвязывает груз, но натягивает, сваривает и обрезает ленту с помощью устройства. Достоинства этих устройств в том, что они компактные и позволяют работать с любыми видами обвязочных лент, а также просты в обслуживании.

Ручные машины. Ручная стреппинг-машина подойдет в случае, если ее не слишком часто приходится использовать и на производстве нет больших объемов грузов. Каждый вид этих машин используется при определенной ситуации.

Этапы работы стреппинг-машины

Сначала ленту оборачивают вокруг груза.

Лента стягивается до необходимого предела.

Концы обвязочной ленты свариваются путем термосварки вместе.

Лишние кончики ленты обрезаются.

На производстве некоторые виды автоматических и полуавтоматических машин позволяют встроить их в конвейерный процесс, что облегчает и ускоряет работу. Стреппинг-машины обладают неоспоримыми достоинствами, они подходят для использования с разными типами грузов, просты в работе и позволяют экономить материал благодаря точному расчету количества необходимой для перевязки груза ленты.

При этом устройства обеспечивают надежность и сохранность груза при хранении и перевозке. При выборе необходимого устройства для производства следует учитывать объемы производства, разновидность используемой ленты, габариты упаковываемых грузов.

Следует иметь в виду, что металлическую ленту, так же как и полиэстеровую, используют при обработке наиболее габаритных и тяжелых грузов, а полипропиленовую для легких и средних по тяжести грузов.