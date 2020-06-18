Статуэтки лошади: использование в интерьере и особенности выбора

Издавна лошадь является помощником человеку и его неизменным компаньоном. Она на протяжении длительного периода считается символом выносливости, а также крайнего упорства и большого трудолюбия.

Это животное отличается максимально положительным зарядом жизненной энергии. Когда человек для своего интерьера приобретает статуэтку лошади, значит, он имеет достаточное количество энергии и сил, чтобы в жизнь воплощать собственные желания и постоянно пребывает в отличном расположении духа. Выбрать статуэтку лошади на darunok.ua можно по доступной цене.

Стоит отметить, что статуэтку этого грациозного животного, как символ трудолюбия, рекомендовано располагать в пространстве, которое отвечает за восхождение по профессиональным ступеням.

К таковым относят офисы и кабинеты. Ставить этот символ рекомендуется в южной либо же в юго-западной стороне помещения для того, чтобы успешно налаживать социальные контакты.

Помимо этого, место должно хорошо освещаться. Также специалисты советуют под фигурку поместить постелить денежную салфетку, которая поможет привлечь богатство.

Есть несколько основных разновидностей изображения лошади, как талисмана по китайской традиции фен-шуй:

Лошадь дарственная. Она означает удачу с уважением, а также финансовое благополучие.

Символ победный является неоседланным животным в довольно быстром движении, которая является олицетворением успеха в бизнесе.

Фигура праздничная является символом победы над жизненными разнообразными ситуациями и приносит владельцу общественное признание.

Правила выбора

Выбирать фигурку лошади необходимо в зависимости какая именно сфера жизни нуждается во внимании. Но не стоит забывать и о том, что всем подряд фигура лошади помогать не будет. Для достижения цели стоит усердно работать. Лишь в такой ситуации результат будет оценен по достоинству.

Среди декораторов и дизайнеров статуэтки лошадей пользуется особенной популярностью. Сувениры могут быть изготовленными из керамики либо же из полистоуна.

Оттенки при этом могут быть самыми разнообразными, н наиболее популярными считаются разноцветная мозаика и благородные металлы. Отличными аксессуарами для помещения считаются также подковы, привлекающие удачу, украшения с вздыбленной фигурой и статуэтки с часами.

Благодаря таким статуэткам комната становится намного привлекательнее и элегантнее. Небольшие изделия с лаконичным оформлением подходят для тех, кто помещение не желает перегружать.