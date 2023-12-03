Стартовал новый выпуск детского конкурса Renault «Дорога и я»

Выставка велосипедов «Дорога и я» проводится в поддержку конкурса и в течение трех месяцев будет проходить в 20 школах Болгарии.

Renault Болгария в партнерстве с Министерством образования и науки и Детским научным центром «Музейко» запустила седьмой конкурс детского рисунка под девизом «Безопасность и мобильность для всех».

Начало новому приключению Renault положили новый генеральный директор болгарской компании Renault Pirel, главный эксперт Министерства образования и науки Галя Георгиева и исполнительный директор Muzeiko Бистра Кирова.

Соревнования Road and Me являются частью стратегии Renault (http://www.renaultbook.ru/) по поддержке обучения безопасности дорожного движения с раннего возраста.

«Статистика жертв дорожно-транспортных происшествий в Болгарии вызывает тревогу. Только с начала 2017 года по настоящее время зарегистрировано 4974 ДТП, в которых 6310 человек пострадали, 466 человек погибли.

В 2016 году, по данным МВД, на дорогах пострадали 1160 человек, а 28 детей до 17 лет погибли. В рамках программы мы учим детей с раннего возраста быть внимательными и ответственными участниками движения. С новой версией программы мы будем более цифровыми, более интересными для детей и более полезными для учителей », — сказал г-н Пирел.

Учебные материалы по программе разработаны преподавателями и специалистами Renault. Обучение ориентировано в основном на учащихся начальной школы.

Он фокусируется на основных принципах безопасности дорожного движения и способствует уважению окружающей среды. Renault Bulgaria запустила обучающие приложения для планшетов на болгарском языке в 2016 году. «Чтобы мотивировать использование этих материалов, мы организуем конкурс детского рисунка для всех учеников до 5-го класса, разделенных на две возрастные группы.

Дети 1-го и 2-го классов будут рисовать на тему «Как мне добраться до школы», а вторая группа — с 3-го по 5-й классы — «Как мы будем двигаться через 100 лет», — пояснила Мартина Христова, менеджер по связям с общественностью Renault в Болгарии. . Она сообщила, что рисунок с прошлогоднего конкурса разительно повторяет стенд компании в этом году на Франкфуртском автосалоне.

С этого года партнером Renault Bulgaria по программе «Безопасность и мобильность для всех» является Министерство образования и науки.

«Министерство образования поддерживает образовательную кампанию Renault по вопросам безопасности дорожного движения, поскольку она соответствует государственному образовательному стандарту гражданского образования, привлекательна для детей и полезна для учителей.

Мы считаем, что эта тема чрезвычайно важна для детей, и посвященный ей класс классного руководителя формирует длительные знания », — пояснила г-жа Георгиева.

Выставка велосипедов «Дорога и я» открылась сегодня от детского научного центра «Музейко» до первой остановки на своем маршруте. 20 детских рисунков, победивших в прошлогоднем конкурсе, в течение 3 месяцев посетят 20 школ страны. Выставка будет передвигаться с чемоданом на колесах.

Символично, что чемодан с детскими рисунками был передан г-ном Пирелем г-же Георгиевой из Министерства образования и науки на перекрестке светофора, который является частью постоянной экспозиции Музейко. Исполнительный директор центра Быстра Кирова выразила удовлетворение партнерством с Renault Bulgaria, которое расширяется новыми инициативами.

Программа в Болгарии является частью глобальной программы Renault, которая с момента ее запуска в 2000 году охватила более 14 миллионов студентов в более чем 35 странах мира.

Таким образом, Renault способствует сокращению количества дорожно-транспортных происшествий и повышению осведомленности учащихся о влиянии деятельности человека на природу.