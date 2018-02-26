Специфика размещения POS-материалов

Градацию POS-материалов действительно стоит рассматривать в зависимости от того, где конкретно они будут применяться.

Условно можно выделить следующие зоны использования:

наружное оформление;

входная группа;

прикассовая зона.

Выбор материалов для наружного оформления

Задача наружной рекламы заключается к привлечению внимания покупателя к зоне торговли. Такой материал должен предоставлять о товаре исчерпывающую информацию, прокладывать путь к его месторасположению. Специалисты предлагают использовать для этих целей:

Панель-кронштейны статического и динамического плана. Находиться они должны непосредственно у здания (на его стенах или крыше). Изображение на кронштейне печатается достаточно ярким. Их задача — сподвигнуть потенциального клиента на совершение спонтанной покупки. Нередко кронштейны оснащаются неоновой или светодиодной подсветкой. Штендеры. Представляют собой металлические или пластиковые раскладные рамки, рекламная информация на которых может быть написана вручную или напечатана. Штендер имеет достаточную площадь для того, чтобы кратко указать на ключевые преимущества продукта или перечислить товары, на которые действуют акционные цены. Стоимость данного типа POS-материалов крайне невелика.

POS-реклама для входной группы

Входная группа встречает покупателей непосредственно в торговом зале. Рекламные материалы здесь могут быть представлены листовками, карточками, табличками, размещаться на стенах, дверных конструкциях и даже непосредственно на тележках, которыми пользуются покупатели.

Задача POS-рекламы входной группы состоит не только в привлечении покупательского внимания, но и направление аудитории потребителей к местам выкладки. Для рекламирования продукции можно использовать:

Воблеры. Представляют собой листки с рекламными данными, которые размещаются на гибкой ножке из пластика. Сам листок должен быть достаточно ярким, содержать в умеренном количестве завлекающие фразы. К примеру, "Хит продаж", "Скидки", "Лучшая цена", "Выгодная цена" и многое другое. Воблер, расположенный на входе, обратит внимание покупателя на место выкладки товара. Полочники. POS-материалы, схожие с воблерами. Отличаются только формой размещения. Представляет собой полоски с рекламной информацией, которые закрепляются непосредственно на полочных кромках под прозрачной пластиковой полосой. Буклеты, листовки, флаеры. Материалы, которые также стоит расположить у входной группы. Они особенно эффективны для привлечения внимания покупателей, которые изначально не планировали посещение торгового зала. Способствуют совершению спонтанных покупок.

РOS-материалы для размещения в прикассовой зоне

Особенность этой части магазина состоит в том, что ее габариты сравнительно невелики. Здесь отлично продаются небольшие товары: всевозможные сувениры, сладости, жевательные резинки, батарейки, сигареты и пр.

Реклама в прикассовой зоне привлекает внимание клиентов, которые уже завершили покупки и ожидают у кассы своей очереди.

Небольшие постеры, рекламные стикеры, листовки способны стимулировать потенциального клиента добавить рекламируемый товар в свою корзину в последний момент.

Компания Ретейлор является агентством pos мериалов.

Грамотное размещение POS-материалов — ключ к увеличению объемов продаж, который нуждается в профессиональном использовании!

Далее на видео вы можете ознакомиться с основными правилами выкладки товаров.