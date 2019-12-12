Как проходит банкротство физических лиц с ипотекой и можно ли сохранить квартиру при этом?

Сегодня нестабильная экономическая ситуация приводит к тому, что человек может потерять платежеспособность. Хорошо если нет н6икаких кредитов или ипотеки. Что же делать в тех случаях, когда есть и первое, и второе. Единственно рациональным решением будет определение себя банкротом.

В настоящий момент согласно законодательству физические лица могут получить статус банкрота, но для этого требуется пройти определенные процедуры и подготовить всю необходимую документацию. Но как обстоит дело в ситуации банкротства физических лиц с ипотекой? Подробности можно узнать на сайте fizbankrot.com.

В чем особенность определения физического лица банкротом

Пока еще в нашей стране понятие банкротства несколько непонятное, и многие не знают, что дает такой статус.

Следует понимать, что если арбитражный суд признает вас банкротом, то все задолженности по кредитам списываются, а кредиторы снимают с вас все обязательства. После подачи заявки в арбитражный суд, кредиторы не имеют права выдвигать свои требования должнику.

У многих остается при этом вопрос как будет решаться вопрос с жильем, особенно если оно в ипотеке. Для того чтобы более детально разобраться с этим вопросом конечно же лучше получить консультацию специалистов.

Что касается собственной квартиры, то если она у вас одна, и вы в ней проживаете, то изъять ее для выставления на аукцион не могут. Что касается жилья взятого в ипотеку, то это имущество считается кредитным.

Как правильно определить себя банкротом

Прежде чем начать процесс определения банкротства изначально стоит все взвесить и проконсультироваться с узкопрофильным юристом. Специалист поможет разобраться во всех нюансах, после чего можно будет принять обдуманное решение.

Кроме того, с юристом вы сможете составить заявление в арбитражный суд, где будет приниматься решение относительно вашего банкротства.

Когда суд утверждает физическое лицо банкротом, то его имущество может быть продано на аукционе, но при условии, что оно не является обязательным.

Например ,если у вас одна квартира в которой вы проживаете, то ее не смогут продать, чтобы списать ваши долги. Все решения принимает судья. Также может быть установлена реструктуризация в результате которой вы будете оплачивать определенный процент.

На сегодняшний день условия банкротства известны немногим, поэтому разбираться с данным вопросом следует только с юристом, который разбирается в данной специфике.