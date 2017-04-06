Современное seo

Искусство seo-оптимизации берет свое начало от появления первых поисковых систем и возникновения конкуренции между сайтами за право быть первым в списке выдачи.

Первые алгоритмы ранжирования были весьма примитивны и учитывали в основном один фактор – бюджет на продвижение. Чем больше у проекта было денег, тем больше можно было купить ссылок и быстро попасть на верхние позиции.

Но технологии развивались и вместе с ними усложнялись поисковые алгоритмы, что привело к современному seo в том виде, в каком оно есть сейчас. Современные инструменты продвижения сайтов значительно отличаются от своих предшественников.

Основной тренд seo-оптимизации в наши дни – это возвышение интересов пользователя выше всех остальных факторов.

Рекомендации представителей поисковых систем звучат примерно одинаково: «Создавайте сайты для людей, развивайте их, учитывая пожелания и замечания пользователей, и у вас все будет хорошо с ранжированием».

Именно на этой волне появились понятия «поведенческие факторы», «социальные сигналы» и целое направление в маркетинге – контент-маркетинг. Рассмотрим их поподробнее.

Контент-маркетинг подразумевает под собой активную раскрутку сайта с помощью создания уникального, интересного и полезного контента – статей, инфографик, схем, видеоматериалов, галерей фото и т.д.

Публиковаться и размещаться этот контент должен как на самом сайте, так и на сторонних площадках, с целью увеличения охвата читателей и получения входящих ссылок на сайт.

Контент-маркетинг лишь на первый взгляд может показаться делом не хитрым и не сложным, но на самом деле это не так.

Создавать качественные материалы могут только настоящие профессионалы, которые умеют написать текст без «воды», с полезной информацией для читателя.

Но вложения в создание контента оправдывают себя с лихвой, т.к. заслужить авторитет серьезного сайта у поисковых систем дорогого стоит.

Поведенческие факторы – это совокупность показателей того, что посетителю понравился ваш веб-сайт, и он нашел на нем то, что искал. Обычно это два основных параметра – время, проведенное на сайте и количество просмотренных страниц.

Чем больше эти показатели, тем лучше. Поисковые роботы научились очень тонко понимать ситуации, когда пользователю был полезен сайт, и когда наоборот, он ему не понравился.

И для них это является сигналом либо к улучшению позиций в выдаче для проекта, либо к ухудшению.

Поведенческие факторы улучшаются разными приемами, например, применяется перелинковка страниц, чтобы посетитель переходил с одной страницы на другую, тем самым увеличивая и просмотры, и время на сайте.

Социальные сигналы – это то, как на публикации сайта реагируют пользователи социальных сетей. Чем больше лайков и перепостов публикаций с ссылками на ваш проект, тем лучше.

Поисковые системы понимают, что большую часть своего времени люди проводят в социальных сетях, и не принимать во внимание их отношение к сайтам было бы в корне неправильно.

И хотя ссылки с основных популярных соцсетей пока не индексируются и не учитываются при ранжировании, но общее отношение к публикациям сайта уже принимается во внимание.

Современное seo – это не наука, а самое настоящее искусство, и в отдельно взятой одной статье невозможно учесть все ее нюансы и тонкости.

Мы сегодня рассмотрели лишь основные тренды, которые составляют основу seo-оптимизации наших дней.

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