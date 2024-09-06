Инъекционная косметология является довольно современным методом, но при этом весьма активно предлагает разнообразные новейшие методики.

Специфика здесь заключается в существенной продуктивности и безопасности, а также тем, что после выполнения воздействия требуется минимальный восстановительный период.

Из наиболее существенных преимуществ следует сказать про:

Улучшение кожи;

Коррекцию возрастных изменений;

Моделирование контуров лица.

Одним из наиболее востребованных методов является RF-лифтинг, наряду с другими популярными методами занимающий особое место в современной косметологии. Пройти процедуру RF-лифтинга в Москве можно в клинике «Модные люди», подробности можно узнать на сайте.

Таким образом, весьма актуальна данную методику рассмотреть. Помимо этого актуально посмотреть и на другие возможности.

Почему выбирают инъекционные и аппаратные процедуры

Для начала следует сказать про минимальный восстановительный период, так как существенная часть предлагаемых методов не требуют длительного реабилитационного периода. Таким образом, пациенты имеют возможность возвращаться к привычному образу жизни почти прямо после сеанса.

Далее следует сказать про продуктивность, ведь существенные изменения возможно наблюдать после первой сессии.

Более того, в дальнейшем благоприятные изменения продолжают нарастать в течение последующих недель.

Также важным является отсутствие хирургического вмешательства, ведь аппаратные методики могут улучшать внешность без каких-либо радикальных вмешательств. При этом также для существенной части пациентов является важным наличие безболезненности.

Неприятных ощущений здесь действительно немного, что делает процедуры комфортными для большинства пациентов.

RF-лифтинг: особенности и преимущества

RF-лифтинг (Radio Frequency lifting) является способом воздействия, при котором радиочастотные волны влияют на глубокие слои кожи.

Если говорить кратко про физиологию процесса, то здесь стимулируется синтез коллагена и эластина, а также выполняется улучшение тонуса кожи и коррекция контуров.

Из существенных преимуществ следует выделить:

Быструю результативность;

Безопасность;

Отсутствие периода реабилитации;

Длительное воздействие;

Универсальность.

Таким образом после первых сеансов кожа становится более упругой и подтянутой.

Радиочастотное излучение при этом даёт минимальное воздействие, в частности, не повреждает верхний слой эпидермиса, а восстанавливаться после сеанса не требуется. Также важно сказать, что выполняемая активация выработки коллагена нарастает в течение нескольких недель и сохраняется до 12 месяцев.

Другие популярные процедуры

В завершении следует сказать кратко про другие методики и начать с мезотерапии, что представляет введение разнообразных витаминов и аминокислот в глубокие слои кожи для того чтобы кожу омолодить и увлажнить.

Весьма популярным является и вариант биоревитализации, в котором основную роль имеет гиалуроновая кислота, дающая коже молодость и упругость.

Стремительно набирают популярность инъекции ботулотоксина, то есть ботокса, которые расслабляют мышцы и позволяют омолодить кожу. Также стоит сказать и проплазмолифтинг, где применяется собственная плазма пациента для того чтобы способствовать более продуктивной кожной регенерации.