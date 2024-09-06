Инъекционная косметология является довольно современным методом, но при этом весьма активно предлагает разнообразные новейшие методики.
Специфика здесь заключается в существенной продуктивности и безопасности, а также тем, что после выполнения воздействия требуется минимальный восстановительный период.
Из наиболее существенных преимуществ следует сказать про:
- Улучшение кожи;
- Коррекцию возрастных изменений;
- Моделирование контуров лица.
Одним из наиболее востребованных методов является RF-лифтинг, наряду с другими популярными методами занимающий особое место в современной косметологии. Пройти процедуру RF-лифтинга в Москве можно в клинике «Модные люди», подробности можно узнать на сайте.
Таким образом, весьма актуальна данную методику рассмотреть. Помимо этого актуально посмотреть и на другие возможности.
Почему выбирают инъекционные и аппаратные процедуры
Для начала следует сказать про минимальный восстановительный период, так как существенная часть предлагаемых методов не требуют длительного реабилитационного периода. Таким образом, пациенты имеют возможность возвращаться к привычному образу жизни почти прямо после сеанса.
Далее следует сказать про продуктивность, ведь существенные изменения возможно наблюдать после первой сессии.
Более того, в дальнейшем благоприятные изменения продолжают нарастать в течение последующих недель.
Также важным является отсутствие хирургического вмешательства, ведь аппаратные методики могут улучшать внешность без каких-либо радикальных вмешательств. При этом также для существенной части пациентов является важным наличие безболезненности.
Неприятных ощущений здесь действительно немного, что делает процедуры комфортными для большинства пациентов.
RF-лифтинг: особенности и преимущества
RF-лифтинг (Radio Frequency lifting) является способом воздействия, при котором радиочастотные волны влияют на глубокие слои кожи.
Если говорить кратко про физиологию процесса, то здесь стимулируется синтез коллагена и эластина, а также выполняется улучшение тонуса кожи и коррекция контуров.
Из существенных преимуществ следует выделить:
- Быструю результативность;
- Безопасность;
- Отсутствие периода реабилитации;
- Длительное воздействие;
- Универсальность.
Таким образом после первых сеансов кожа становится более упругой и подтянутой.
Радиочастотное излучение при этом даёт минимальное воздействие, в частности, не повреждает верхний слой эпидермиса, а восстанавливаться после сеанса не требуется. Также важно сказать, что выполняемая активация выработки коллагена нарастает в течение нескольких недель и сохраняется до 12 месяцев.
Другие популярные процедуры
В завершении следует сказать кратко про другие методики и начать с мезотерапии, что представляет введение разнообразных витаминов и аминокислот в глубокие слои кожи для того чтобы кожу омолодить и увлажнить.
Весьма популярным является и вариант биоревитализации, в котором основную роль имеет гиалуроновая кислота, дающая коже молодость и упругость.
Стремительно набирают популярность инъекции ботулотоксина, то есть ботокса, которые расслабляют мышцы и позволяют омолодить кожу. Также стоит сказать и проплазмолифтинг, где применяется собственная плазма пациента для того чтобы способствовать более продуктивной кожной регенерации.