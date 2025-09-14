Советы по выбору бегущей строки для размещения рекламы

Современные светодиодные бегущие строки давно вышли за рамки простых информационных табло. Сегодня это — полноценный рекламный инструмент, который работает сутками и способен в краткие сроки окупиться, привлекая клиентов. Изготовить бегущую строку может компания https://rpk-pixel.ru/.

Для того чтобы получить отдачу от покупки, важно правильно выбрать модель, которая будет соответствовать задачам бизнеса.15-летний опыт работы с LED-экранами, позволил определить основные ошибки, которые совершают предприниматели, когда приобретают бегущие строки.

После чего происходит трата денежных средств, времени и численности клиентов.

Что такое бегущая строка и ее важность

Бегущая строка представляет собой светодиодный экран, на котором отображается в динамике не только изображение, но и текст. Информация, которая будет транслироваться с подсветкой, может быть самая разнообразная.

Преимущества бегущей строки:

Для того чтобы обновить контент, достаточно несколько секунд;

Текст, который движется, привлекает намного больше внимания прохожих, нежели скучные плакаты;

Один экран обходится дешевле, чем десятки постеров и баннеров;

Привлечение новых клиентов происходит круглосуточно.

Разновидности бегущих строк

Выбирать бегущие строки необходимо по требуемым задачам. Различают следующие типы:

По цвету: монохромные (стандартная реклама), двухцветные (выделение информации) и полноцветные (имеет около 16 млн.

Цветов и применяется для премиум бизнеса, видео).

Стоимость варьируется от 15 тыс. до 45 тыс. рублей за метр.

От выбранного цвета зависят эмоции людей и есть определенные ассоциации.

По месту установки: уличные (рассчитаны на жару и морозы, обладает специальной защитой), полууличные (предназначены для установки под навесами, есть защиты от влажности и пыли), интерьерные (для помещений, не дают блики).

Шаг пикселя и размеры

Чем дальше расположен экран, тем больше должен быть пиксель.

Шаг пикселя Р10 рассчитан на дистанцию до 30 метров. Р16 – до 50 м., Р20 – до 60 м., Р25 – до 80 м.

Для малого бизнеса (кафе, аптеки) выбирают размеры 10020 см, Р10. Цена составляет от 35 тыс. Рублей. Для крупных объектов: 40060 см, Р16-Р25. Цена от 200 тыс. Рублей. Для магистрали: 600100 см, Р20-Р25. Цена от 500 тыс. рублей.

Практические рекомендации

При выборе недостаточной яркости, теряется видимость. А выбрав избыточную яркость, бегущая строка быстрее будет изнашиваться и приведет к повышенным затратам электричества. Для помещений 1000 — 2500 кд/м; под навесом 4000 – 8000 кд/м; в условиях прямого солнца 8000 – 10000 кд/м.

Управление контентом бегущих строк бывает: проводное, облачное, Wi-Fi и GSM/4G. Касаемо программного обеспечения, то есть базовый вариант (текст, эффекты) и профессиональный (анимации, сценарии, интеграции). Не стоит экономить на качестве светодиодов и блоках питания.

Рекомендуется предусмотреть наличие датчиков температуры, яркости и отдаленных контроллеров.