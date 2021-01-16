Как инвестировать в акции для начинающих

Думая начать инвестировать, многие люди рассматривают такую сферу как акции. Почему бы и нет? Тем более что это доступно любому желающему, не требует больших финансовых вложений на старте.

И какого-то специального образования, знания и навыков в обязательном порядке тоже не требуется. Всему можно научиться в процессе. Ведь нет ничего полезнее, чем опыт. Главное, с умом все делать и начать. Много полезной информации про виды инвестиций можно узнать на сайте investhunt.ru.

Как новичку начать инвестировать в акции

Для начала необходимо хорошенько все обдумать, убедиться в том, что это действительно будет интересно и не появится желания быстро все бросить. Необходимо изначально осознавать тот факт, что акции и фондовый рынок – это не то место, где каждый человек автоматически становится миллионером.

Да, возможности здесь безграничны, но и риски очень серьезные. Если человек решил, что стоит попробовать и начать инвестировать в акции, этот процесс будет включать в себя следующие этапы:

Выбор брокера. На биржах и фондовом рынке могут работать только специалисты или компании, у которых есть официальная действующая лицензия брокера. Вряд ли кто-то ради этого пойдет учиться на брокера, если не планирует с данной сферой в дальнейшем связать свое будущее. Вместо этого можно воспользоваться компанией-брокером. Она выступает в качестве посредника между клиентом и биржей, совершая операции от его имени. Раньше это все делалось сложно. Сейчас же приходить в офис или звонить не требуется, т. к. все давно автоматизировано. Есть специальное торговое ПО.

На биржах и фондовом рынке могут работать только специалисты или компании, у которых есть официальная действующая лицензия брокера. Вряд ли кто-то ради этого пойдет учиться на брокера, если не планирует с данной сферой в дальнейшем связать свое будущее. Вместо этого можно воспользоваться компанией-брокером. Она выступает в качестве посредника между клиентом и биржей, совершая операции от его имени. Раньше это все делалось сложно. Сейчас же приходить в офис или звонить не требуется, т. к. все давно автоматизировано. Есть специальное торговое ПО. Открытие брокерского счета. На следующем этапе открывается брокерский счет, куда клиент переводит деньги. Именно на них и будут приобретены первые акции на бирже. Минимальная сумма, которую нужно будет внести на счет, может быть разной. Зависит от брокера.

На следующем этапе открывается брокерский счет, куда клиент переводит деньги. Именно на них и будут приобретены первые акции на бирже. Минимальная сумма, которую нужно будет внести на счет, может быть разной. Зависит от брокера. Выбор стратегии. Здесь уже изначально определиться со стратегией новичку будет сложно. Лучше сделать это в процессе, посмотрев, какой вариант интереснее, эффективнее, прибыльнее.

О чем важно знать начиная инвестировать в акции

Ни в коем случае нельзя спешить, поддаваться на какие-то провокации, совершать сделки на фоне последних новостей. Это слишком рискованно.

Тем более что новички пока мало что понимают в этом. Что касается первых покупок, то лучше, чтобы это были акции проверенных и надежных компаний. Можно дополнительно посмотреть общую динамику их стоимости за несколько последних десятков лет.