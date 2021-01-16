Как инвестировать в акции для начинающих
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Как инвестировать в акции для начинающих

16 января 2021

Думая начать инвестировать, многие люди рассматривают такую сферу как акции. Почему бы и нет? Тем более что это доступно любому желающему, не требует больших финансовых вложений на старте.

И какого-то специального образования, знания и навыков в обязательном порядке тоже не требуется. Всему можно научиться в процессе. Ведь нет ничего полезнее, чем опыт. Главное, с умом все делать и начать. Много полезной информации про виды инвестиций можно узнать на сайте investhunt.ru.

Как новичку начать инвестировать в акции

Для начала необходимо хорошенько все обдумать, убедиться в том, что это действительно будет интересно и не появится желания быстро все бросить. Необходимо изначально осознавать тот факт, что акции и фондовый рынок – это не то место, где каждый человек автоматически становится миллионером.

Да, возможности здесь безграничны, но и риски очень серьезные. Если человек решил, что стоит попробовать и начать инвестировать в акции, этот процесс будет включать в себя следующие этапы:

  • Выбор брокера. На биржах и фондовом рынке могут работать только специалисты или компании, у которых есть официальная действующая лицензия брокера. Вряд ли кто-то ради этого пойдет учиться на брокера, если не планирует с данной сферой в дальнейшем связать свое будущее. Вместо этого можно воспользоваться компанией-брокером. Она выступает в качестве посредника между клиентом и биржей, совершая операции от его имени. Раньше это все делалось сложно. Сейчас же приходить в офис или звонить не требуется, т. к. все давно автоматизировано. Есть специальное торговое ПО.
  • Открытие брокерского счета. На следующем этапе открывается брокерский счет, куда клиент переводит деньги. Именно на них и будут приобретены первые акции на бирже. Минимальная сумма, которую нужно будет внести на счет, может быть разной. Зависит от брокера.
  • Выбор стратегии. Здесь уже изначально определиться со стратегией новичку будет сложно. Лучше сделать это в процессе, посмотрев, какой вариант интереснее, эффективнее, прибыльнее.

О чем важно знать начиная инвестировать в акции

Ни в коем случае нельзя спешить, поддаваться на какие-то провокации, совершать сделки на фоне последних новостей. Это слишком рискованно.

Тем более что новички пока мало что понимают в этом. Что касается первых покупок, то лучше, чтобы это были акции проверенных и надежных компаний. Можно дополнительно посмотреть общую динамику их стоимости за несколько последних десятков лет.



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