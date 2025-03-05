Советы по продвижению товаров на озон

В современное время все больше людей выбирают покупку товаров, не выходя из дома, с доставкой в ближайший пункт выдачи. Это становится хорошим подспорьем для продавцов на этих маркетплейсах.

Но перед тем, как пробовать дорогостоящие способы продвижения, нужно исследовать бесплатные возможности. А если вы хотите получить рост продаж быстро, то рекомендуем опытных специалистов агентства по продвижению товаров на озон.

Советы по продвижению

Улучшать внешнее оформление. Карточка самого товара должна привлекать потенциального покупателя. В ней должно быть всё качественно и красиво, начиная от шрифта и заканчивая цветовым дизайном фона. Качество фотографий товара должно быть четким, а карточка иметь понятное и легкочитаемое описание, нейтральный неброский фон. Всё это привлечет больше людей именно к конкурентному товару, ведь дешевый некрасивый дизайн автоматически дешевит даже самый дорогой бренд.

Добавлять видео. Замечено, что товар, у которого в карточке помимо фотографий загружено еще подробное видео товара набирают на 25% больше просмотров и на 15% больше заказов.

Обновлять информацию. Периодически рекомендуется обновлять фото, удаляя неактуальные позиции или недоступные для заказа. Регулярное обновление продвигает товар на 40% выше, ведь делает карточку живой, чем помогает продвигать позицию алгоритмами. Следить за подсказками. Стоит обращать внимание на сами подсказки маркетплейса насколько правильно сделано оформление. Игнорировать такие советы не стоит, ведь рейтинг напрямую влияет на выдачу товара в поиске. Контент-рейтинг товара должен составлять не менее 9/10 и составлять 80-90%.

Соблюдение правил. Не стоит нарушать правила торговой площадки. Чем хуже было нарушение, тем больше падение в рейтинге. Нужно обращать внимание не попадают ли товары в категорию запрещенных, нет ли хамства и угроз в общении с покупателем и подмены товара.

Отзывы. Чем выше рейтинг конкретного товара и больше количество отзывов, тем он выше в строке поиска. Это вызывает еще больше доверия среди потенциальных покупателей. Товары с отзывами добавляются в корзину на 150% чаще, чем без них.

Сравнение. Рекомендуется придерживать цену равную ценам конкурентов. Ведь, когда товар сильно дешевле, это вызывает у покупателей сомнения в его качестве и надежности. Важно отслеживать цены на аналогичные товары и оперативно их менять.

Скидки. Участие в акциях помогает привлечь дополнительное внимание к товару. Так маркетплейс обновляет некоторые категории товаров, на которые необходимо снизить цену, а продавцы делают скидки. Таким образом площадка выделяет определенный бюджет на продвижение, рекламируя товары со скидкой посредством рассылок, уведомлений, и других каналов.

Склад. Важно отслеживать остатки и регулярно их пополнять. Чем больше складов будет задействовано, тем ближе товар будет находиться к потенциальному клиенту. Подобные регулярные действия с карточками товаров привлекают новых клиентов и удерживают старых, увеличивают продажи и количество положительных отзывов.