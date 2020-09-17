Советы как выбрать теплицу из поликарбоната
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Советы как выбрать теплицу из поликарбоната

17 сентября 2020

Выращенные на приусадебном участке овощи и фрукты – существенная прибавка к семейному бюджету. Если овощи, зелень, выращиваются круглый год в защищенном грунте, то семейный рацион всегда будет дополнен витаминами, микро- и макроэлементами, так необходимыми организму особенно зимой. Теплица на загородном участке уже давно перестала быть редкостью. Сегодня уже можно без проблем купить готовую сборно-разборную конструкцию из поликарбоната по доступной цене, например, на сайте https://polikarbonat54.ru/roznichnyi-katalog/22-teplitsy/.

Нет проблем и с самостоятельным строительством теплицы, в магазинах для этого есть все необходимые конструкционные, покрывочные материалы, крепежные элементы. Популярными среди населения являются теплицы из поликарбоната.

Поликарбонат для теплиц

Покрытие – важная составляющая качественной теплицы. От его качественных и эксплуатационных характеристик зависит очень многое – срок эксплуатации строения, внутренний микроклимат, комфортность и удобство пользования.

Критериев выбора поликарбоната для теплиц не так много, это толщина листа, наличие светостабилизирующего слоя, тип. На рынке есть два вида материала – монолитный и сотовый.

Для теплиц принято использовать сотовый поликарбонат, обладающий особенными свойствами, качественными и эксплуатационными характеристиками. По типу выпуска – это листовой материал, структура которого состоит из нескольких слоев с внутренними продольными перемычками.

Материалу присущи следующие технические данные и эксплуатационные характеристики:

  • небольшой удельный вес;
  • высокая светопропускная способность и устойчивость к термическому воздействию;
  • эластичность и пластичность. Материал легко гнется, что позволяет создавать теплицы с полукруглыми крышами;
  • устойчивость к воздействию атмосферных осадков и климатических условий;
  • достаточная механическая прочность.

Каким должен быть поликарбонат для теплиц по толщине

Толщина листа поликарбоната – один из важнейших факторов выбора материала. Это этого показателя напрямую зависят коэффициент пропуска света, способность противостоять физическим и механическим нагрузкам, уровень теплопроводности.

В зависимости от региона, толщина листа поликарбоната может колебаться в диапазоне от 4 до 10 мм. При этом, чем севернее регион, тем этот параметр должен быть больше. Лист большой толщины потребуется также в том случае, если возводится теплица арочного или плоского типа.



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