Смысл фильма Интерстеллар и объяснение концовки

В данной статье мы рассмотрим, в чем смысл фильма Интерстеллар и какое можно дать объяснение его концповке.

В этом нет никаких сомнений: «Интерстеллар» был одним из самых заставляющих напрячь мозги блокбастеров 2010-х годов. Таким образом, многие люди были сбиты с толку межзвездным сюжетом, концептуальной наукой и смелым финалом.

Пришло время объяснить «Интерстеллар» — сделать глубокое погружение, в котором мы ответим на некоторые из самых важных вопросов, которые зрители задавали о фильме. К концу вы будете знать сюжет и смысл как свои пять пальцев; можно даже сказать, что у нас будет «межзвездное объяснение» четвертого измерения.

Сюжет и краткое содержание

«Интерстеллар» — фильм 2014 года, снятый Кристофером Ноланом по сценарию Кристофера Нолана и Джонатана Нолана. Фильм получил четыре номинации на премию Оскар за лучший оригинальный саундтрек, лучший дизайн, лучшее сведение звука и лучший монтаж звука, а VFX (визуальные эффекты) были настолько хорошо оценены, что они получили Оскар за лучшие визуальные эффекты.

Несмотря на то, что «Интерстеллар» после выхода получил хорошие, а не отличные отзывы, с тех пор он получил больше признания и часто попадает в списки лучших когда-либо созданных научно-фантастических фильмов.

«Интерстеллар» — это последний шанс Земли найти пригодную для жизни планету до того, как из-за нехватки ресурсов человеческая раса вымрет. Главный герой фильма — Купер (Мэттью МакКонахи), бывший пилот НАСА, которому поручено провести миссию через червоточину, чтобы найти пригодную для жизни планету в другой галактике.

Доктор Бранд (Майкл Кейн) объясняет Куперу, что НАСА ранее отправило другую группу (Лазарь) на поиски обитаемой планеты, но они перестали выходить на связь.

В сюжете Interstellar есть два плана:

План А предполагает, что Купер передает квантовые данные обратно на Землю, чтобы разработать теорию гравитационного движения, которая позволит космическим кораблям переносить людей с Земли в другую галактику.

План Б предполагает, что команда Купера найдет оставшуюся команду Лазаря и создаст колонию в другом мире.

Где и когда происходят события фильма?

Мы точно не знаем, когда происходит действие «Интерстеллара», но сценарий подразумевает, что это происходит в недалеком будущем. Мы импортировали сценарий «Интерстеллар» в программу для написания сценариев StudioBinder, чтобы поближе познакомиться с обстановкой фильма. Эта сцена происходит ближе к началу истории и дает нам хороший намек на то, какой год идет.

С помощью дедуктивных рассуждений мы можем сделать вывод, что «Интерстеллар» происходит примерно через 40-70 лет в будущем. Как? Ну, мы знаем, что в бейсбол Высшей лиги все еще играли, когда Дональд был ребенком.

Итак, если мы предположим, что Куперу около 40 лет, и что все развалилось незадолго до его рождения, но не так далеко до того, как Дональд не пережил период нормальной жизни, тогда мы можем сделать вывод, что действие “Интерстеллар" разворачивается в возрасте Дональда и Купера — примерно 40-70 лет от "современного время” 2014 года.

Что происходит на водной планете?

Экипаж «Эндюранс» решает разведать планету Миллера, потому что именно она передала им данные совсем недавно. Но поскольку планета находится очень близко к черной дыре, время чрезвычайно замедлено — каждый час на водной планете эквивалентен семи годам на Земле.

Купер, Брэнд (Энн Хэтэуэй) и Дойл (Уэс Бентли) приземляются на поверхность и пытаются найти транспондер Миллера. Но как только Бранд находит устройство, накатывает мощная волна, заставляющая команду бежать на курьерский корабль. Дойл умирает, но Купер и Брэнд чудом убегают, и Брэнд понимает, что Миллер, должно быть, умер за секунды до их прибытия из-за сильного замедления времени.

Что происходит с семьей Купера?

Купер оставляет свою семью — дочь Мерф (Маккензи Фой/Джессика Честейн), сына Тома (Тимоти Шаламе/Кейси Аффлек) и тестя Дональда (Джон Литгоу) — на Земле, чтобы возглавить миссию НАСА. В его отсутствие в его семье возникают спорные отношения; но мы не узнаем об этом, пока Купер не узнает об этом через 23 года в будущем, просматривая старые передачи.

Мерф и Том становятся, которые служат для выявления качеств друг в друге. Мерф становится исследователем НАСА, который отчаянно хочет решить теорию гравитации, чтобы спасти людей на Земле, в то время как Том берет на себя семейную ферму и в значительной степени отвергает науку и реальность своей ситуации. Два их противоположных мировоззрения работают друг против друга и обнажают отрицательные и положительные стороны их характера.

Откуда взялся Мэтт Деймон?

Мэтт Дэймон играет роль доктора Манна, капитана миссии «Лазарь». После провала миссии по водной планете перед Купером встает нелегкий выбор — отправиться на планету доктора Эдмундса или на планету доктора Манна. Давайте вернемся к сценарию, чтобы прочитать одну из лучших сцен — ту, в которой Купер должен принять правильное решение, чтобы иметь хоть какую-то надежду на выполнение миссии.

Купер выбирает планету Манна, отправляясь на «Эндьюрансе» в путешествие в один конец в город Мэтта Дэймона. Когда команда прибывает, они находят Манна в криосне. С самого начала становится ясно, что с Манном что-то не так, хотя, учитывая тот факт, что он годами находился в одиночестве/криосне, нетрудно понять, почему.

Но у Манна есть нечто большее, чем просто лихорадка, он полон решимости завершить миссию любой ценой.

План А был обманом

Вернувшись на Землю, доктор Брэнд рассказывает Мёрф, что план А всегда был фикцией, и люди Земли никак не могли сбежать. Мерф передает сообщение Куперу, обвиняя его в том, что он знает, что план А невозможен, фактически оставляя ее умирать.

Купер говорит Манну, Брэнду и Ромилли, что собирается вернуться на Землю, чтобы быть со своими детьми, а остальные могут остаться на планете Манна, чтобы основать колонию.

Но планета Манна не гостеприимна — и ему нужен корабль, чтобы добраться до планеты Эдмундса. В этой сцене Нолан перемежается противостоянием Купера с Манном и противостоянием Мёрф с Томом.

Мерф сжигает весь урожай, чтобы Том понял, что ему нужно покинуть ферму. Ромилли убит миной-ловушкой. Брэнд и Купер с трудом убегают обратно на Endurance.

Что происходит в сцене стыковки?

Брэнд и Купер убегают, но оставляют Манна. Манн по глупости пытается пристыковаться к Endurance; в результате его курьерский корабль взрывается и разрушает ключевые функции Endurance.

Я люблю «Интерстеллар», но, боже мой, у нас здесь есть достойный съеживания обмен диалогами:

ТАРС: Купер, это невозможно.

КУПЕР: Нет, это необходимо.

Трудно найти дыры в таком резком сценарии, как «Интерстеллар». После впечатляющего пилотирования Купер успешно пришвартовал свой курьерский корабль к Endurance.

Что такое Межзвездная черная дыра

Межзвездную черную дыру называют «Гаргантюа» из-за ее гигантских размеров. Чтобы узнать больше о том, как Нолан и его команда создали Гаргантюа с помощью компьютерной графики, посмотрите это потрясающее видео.

Когда Interstellar был выпущен в 2014 году, не было записанных изображений черной дыры. Но в 2019 году телескоп Event Horizon сделал первые снимки черной дыры. Так выглядит центральная черная дыра Мессье 87 (галактики в скоплении Девы).

Как оказалось, ученые и визуальные художники, работавшие над «Интерстеллар», были довольно близки к дизайну черной дыры. Но что такое черная дыра? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала ответить на вопрос: что такое червоточина? И чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим аналогичную сцену из фильма.

Распространенным заблуждением является то, что черные дыры и червоточины — это одно и то же. Но, как объясняет Ромилли (Дэвид Гьяси), червоточины похожи на воронки, соединяющие две удаленные точки в пространстве-времени. Гипотетически объекты могут безопасно проходить через червоточину, но, следовательно, черные дыры — это области пространства-времени, обладающие такой сильной гравитацией, что ничто не может ускользнуть.

Примечание: я не физик с докторской степенью, и большая часть астрономической науки в «Интерстеллар» носит теоретический характер.

Объяснение межзвездной черной дыры

Я думаю, что сцена с черной дырой в «Интерстеллар» — это место, где заблудилось много людей. До этого момента все имело смысл:

Червоточины позволяют людям путешествовать на большие расстояния в пространстве-времени

Различия в силе тяжести и относительной скорости вызывают замедление времени.

Планеты нуждаются в ключевых элементах жизнеобеспечения, чтобы быть гостеприимными

Но сцена с межзвездной черной дырой — это место, где Нолан глубоко погрузился в теорию — и невозможно сказать, был ли он «прав» или «неправ», потому что мы понятия не имеем, что существует за горизонтом событий.

Горизонт событий в соответствии с теорией относительности Эйнштейна — это точка в черной дыре, из которой ничто не может ускользнуть или быть наблюдаемым.

Итак, для Interstellar Нолан сказал: «Давайте отправим Купера за горизонт событий и посмотрим, что произойдет».

Многие физики-теоретики считают, что горизонт событий служит барьером для неизвестной физики сингулярности черной дыры. Это может быть сжатое пространство-время, антиматерия и т. д. В случае с «Интерстеллар» сингулярность — это портал в четвертое измерение. Но что такое четвертое измерение?

Итак, если мы действительно заперты внутри четвертого измерения, как мы можем выбраться? Что ж, возможно, ответ существует за горизонтом событий.

Объяснение концовки

Чем закончится Интерстеллар? Чтобы спасти Брэнда, Купер стреляет из рогатки вокруг Гаргантюа, чтобы выработать достаточно энергии, чтобы отправить «Эндьюранс» на планету Эдмундса. В результате он проскальзывает в черную дыру и за горизонт событий. Там он оказывается в ловушке четвертого измерения — тессеракта, оформленного в виде бесконечной книжной полки.

Объяснение финальной сцены

Но Купер понимает, что он может взаимодействовать с Мёрф через пространство-время. Он просит TARS передать ему квантовые данные, которые он передает с помощью азбуки Морзе. Мёрф знакомится с азбукой Морзе, потому что с детства была очарована гравитационными аномалиями в их доме.

Оказывается, эти аномалии были вызваны взаимодействием Купера через другое измерение — отправкой себя на миссию для получения квантовых данных. Не верьте мне на слово — чтобы узнать больше о концовке «Интерстеллар», давайте послушаем Нила де Грасса Тайсона.

Вопросы, поднятые в этой сцене, не просто заполняют сюжет, это одни из самых глубоких вопросов во вселенной — эпистемологические темы или взгляды на то, как мы понимаем мир, являются отличительными чертами режиссерского стиля Кристофера Нолана.

Объяснение концовки: часть II

После того, как Купер успешно передает квантовые данные Мёрф, его выгоняют из тессеракта. Некоторое время спустя он просыпается на «Куперовской станции» — космической станции на орбите Сатурна. Там он находит Мёрф на смертном одре; спас человечество от вымирания с помощью квантовых данных. Давайте прочитаем их последний разговор вместе.

Смысл фильма Интерстеллар следует искать где-то между астрономической наукой и частной человеческой связью. Это одновременно история о путешествиях по звездам и борьбе за то, что вы любите. Для многих критиков именно эта двойная повествовательная структура делает историю такой хорошей, даже если она может быть немного расплывчатой и дрянной с научной точки зрения.