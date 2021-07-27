Инстаграм – это не только социальная сеть, где можно делиться с друзьями интересными фотографиями, но и мощный маркетинговый инструмент, способный существенно увеличить объём продаж, повысить медийную узнаваемость бренду. Если предполагается использовать социальную сеть для продвижения бизнеса, рекомендуем изначально выбрать бизнес-аккаунт. В случае с личной страницей у Вас не будет достаточного инструментария, а именно: будет невозможно в деталях описать свою деятельность или продукт; нет инструмента для демонстрации контактных данных; аналитика и статистика очень урезаны по функционалу.

SMM продвижение в Киеве позволит увеличить эффективность аккаунта в Instagram в кратчайшие сроки. Видео в Интернете создают ошибочное мнение лёгкости и непринуждённости развития бизнес-аккаунта. На самом деле речь идёт об объёмной и системной работе.

Этапы эффективного SMM

Рекомендуем в самом начале сконцентрировать собственные усилия на:

безопасной накрутке;

взаимодействии с подписной аудиторией;

проведении рекламных кампаний.

Под безопасной накруткой понимается первичный бус подписной базы аккаунта. В последующем реальные люди охотнее подписываются на аккаунты, которые уже обладают солидным объёмом подписчиков.

Это служит неким показателем, указывающим на то, что аккаунт действительно заслуживает внимания.

Важно ежедневно взаимодействовать со своей аудиторией. Делать это необходимо не только через общение в комментариях. Инстаграм предлагает широкий спектр инструментов: опросы в историях, собственные маски, голосования и т.д.

Рекламные кампании и работа с блогерами

Под рекламными кампаниями в Инстаграм понимается платное размещение моста в пабликах с действительно большим охватом потенциально заинтересованной аудитории в продвигаемом продукте/услуге.

Такой подход остаётся одним из самых эффективных. Его минус – необходимы существенные бюджеты. Чем больше аудитория паблика, тем дороже будет стоить размещение.

Работу с блогерами характеризует больше рутины, но и эффект весьма продуктивен. Привлечение и работа с лидерами мнений позволит сформировать позитивное восприятие для компании или продвигаемого продукта/услуги.

Ниже представлена полная лекция Павла Гурова по основам в SMM: