Популярность восточной кухни, в том числе китайской познакомило любителей этих блюд с большим количеством оригинальной и удобной посуды.
Одной из таких образцов является сковородка ВОК. Она имеет достаточно оригинальную форму и применяется для приготовления большого количества блюд из мяса, рыбы и овощей. В широком ассортименте сковороды ВОК и другая качественная кухонная посуда ARCOS из Испании представлена в интернет-магазине https://arcos.com.ua/ru/posuda_dlya_kuhni.
Сковорода ВОК назначение и виды
Данная сковородка предназначена для термической обработки продуктов с добавлением масла или во фритюре.
На её поверхности можно производить:
- Обжаривание рыбы, мяса, орехов, овощей, различных круп;
- Тушение, в том числе с применением крышки;
- Варить жидкие блюда, например супы и соусы;
- Использовать в качестве пароварки.
Сковородки ВОК классифицируются по следующим характеристикам:
- Материалу, из которого она сделана: это может быть алюминий, нержавеющая или углеродистая сталь высокого качества, чугун или медно-никелиевые сплавы;
- Форме дна (они бывают традиционными, индийскими, плоскодонными);
- Размеру (по внешнему диаметру такие сковородки изготавливаются от 40 см до одного метра и более);
- Объёму (их размер варьируется от одного до десяти литров);
- Виду покрытия (сковородки могут быть без покрытия или иметь покрытие из натурального камня, например мрамор или гранит или современные полимеры);
- Совместимости с плитами (этот параметр определяет, с какими агрегатами они могут применяться, газовыми, обычными печками, СВЧ или конвекционными устройствами).
Достоинства и область применения
Главными достоинствами сковородки ВОК считаются:
- Способность объединить в себе несколько вариантов посуды;
- Использовать минимальное количества масла или жира для приготовления;
- Максимальное сохранение полезных веществ при термической обработке, благодаря короткому времени воздействия на продукты;
- Овальная форма позволяет достаточно легко переворачивать готовящиеся продукты без использования специальной лопатки или вилки;
- Экономить топливо при приготовлении пищи;
- Установив дополнительную решётку, можно приготовить несколько блюд одновременно;
- Наличие съёмных ручек позволяют экономить место при хранении посуды;
- Может использоваться в любых печках.
Сковороды ВОК применяются на кухнях в больших ресторанах и маленьких заведениях общественного питания. Некоторые любители домашней еды успешно используют их в своём хозяйстве.
На них готовят вкусные блюда на открытом огне в загородных домах и коттеджах.