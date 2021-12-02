Популярность восточной кухни, в том числе китайской познакомило любителей этих блюд с большим количеством оригинальной и удобной посуды.

Одной из таких образцов является сковородка ВОК. Она имеет достаточно оригинальную форму и применяется для приготовления большого количества блюд из мяса, рыбы и овощей. В широком ассортименте сковороды ВОК и другая качественная кухонная посуда ARCOS из Испании представлена в интернет-магазине https://arcos.com.ua/ru/posuda_dlya_kuhni.

Сковорода ВОК назначение и виды

Данная сковородка предназначена для термической обработки продуктов с добавлением масла или во фритюре.

На её поверхности можно производить:

Обжаривание рыбы, мяса, орехов, овощей, различных круп;

Тушение, в том числе с применением крышки;

Варить жидкие блюда, например супы и соусы;

Использовать в качестве пароварки.

Сковородки ВОК классифицируются по следующим характеристикам:

Материалу, из которого она сделана: это может быть алюминий, нержавеющая или углеродистая сталь высокого качества, чугун или медно-никелиевые сплавы;

Форме дна (они бывают традиционными, индийскими, плоскодонными);

Размеру (по внешнему диаметру такие сковородки изготавливаются от 40 см до одного метра и более);

Объёму (их размер варьируется от одного до десяти литров);

Виду покрытия (сковородки могут быть без покрытия или иметь покрытие из натурального камня, например мрамор или гранит или современные полимеры);

Совместимости с плитами (этот параметр определяет, с какими агрегатами они могут применяться, газовыми, обычными печками, СВЧ или конвекционными устройствами).

Достоинства и область применения

Главными достоинствами сковородки ВОК считаются:

Способность объединить в себе несколько вариантов посуды;

Использовать минимальное количества масла или жира для приготовления;

Максимальное сохранение полезных веществ при термической обработке, благодаря короткому времени воздействия на продукты;

Овальная форма позволяет достаточно легко переворачивать готовящиеся продукты без использования специальной лопатки или вилки;

Экономить топливо при приготовлении пищи;

Установив дополнительную решётку, можно приготовить несколько блюд одновременно;

Наличие съёмных ручек позволяют экономить место при хранении посуды;

Может использоваться в любых печках.

Сковороды ВОК применяются на кухнях в больших ресторанах и маленьких заведениях общественного питания. Некоторые любители домашней еды успешно используют их в своём хозяйстве.

На них готовят вкусные блюда на открытом огне в загородных домах и коттеджах.