Сковорода ВОК — для чего предназначена и как выбрать хорошую
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Сковорода ВОК — для чего предназначена и как выбрать хорошую

2 декабря 2021

Популярность восточной кухни, в том числе китайской познакомило любителей этих блюд с большим количеством оригинальной и удобной посуды.

Одной из таких образцов является сковородка ВОК. Она имеет достаточно оригинальную форму и применяется для приготовления большого количества блюд из мяса, рыбы и овощей. В широком ассортименте сковороды ВОК и другая качественная кухонная посуда ARCOS из Испании представлена в интернет-магазине https://arcos.com.ua/ru/posuda_dlya_kuhni.

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Сковорода ВОК назначение и виды

Данная сковородка предназначена для термической обработки продуктов с добавлением масла или во фритюре.

На её поверхности можно производить:

  • Обжаривание рыбы, мяса, орехов, овощей, различных круп;
  • Тушение, в том числе с применением крышки;
  • Варить жидкие блюда, например супы и соусы;
  • Использовать в качестве пароварки.

Сковородки ВОК классифицируются по следующим характеристикам:

  • Материалу, из которого она сделана: это может быть алюминий, нержавеющая или углеродистая сталь высокого качества, чугун или медно-никелиевые сплавы;
  • Форме дна (они бывают традиционными, индийскими, плоскодонными);
  • Размеру (по внешнему диаметру такие сковородки изготавливаются от 40 см до одного метра и более);
  • Объёму (их размер варьируется от одного до десяти литров);
  • Виду покрытия (сковородки могут быть без покрытия или иметь покрытие из натурального камня, например мрамор или гранит или современные полимеры);
  • Совместимости с плитами (этот параметр определяет, с какими агрегатами они могут применяться, газовыми, обычными печками, СВЧ или конвекционными устройствами).

Достоинства и область применения

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Главными достоинствами сковородки ВОК считаются:

  • Способность объединить в себе несколько вариантов посуды;
  • Использовать минимальное количества масла или жира для приготовления;
  • Максимальное сохранение полезных веществ при термической обработке, благодаря короткому времени воздействия на продукты;
  • Овальная форма позволяет достаточно легко переворачивать готовящиеся продукты без использования специальной лопатки или вилки;
  • Экономить топливо при приготовлении пищи;
  • Установив дополнительную решётку, можно приготовить несколько блюд одновременно;
  • Наличие съёмных ручек позволяют экономить место при хранении посуды;
  • Может использоваться в любых печках.

Сковороды ВОК применяются на кухнях в больших ресторанах и маленьких заведениях общественного питания. Некоторые любители домашней еды успешно используют их в своём хозяйстве.

На них готовят вкусные блюда на открытом огне в загородных домах и коттеджах.



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