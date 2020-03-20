Скотч с логотипом: как изготавливают и применение в рекламе

Одним из направлений современного брендинга является разработка наименования выпускаемого продукта и его продвижение на потребительском рынке. Для достижения поставленных целей в распоряжении компаний есть самые различные инструменты, в число которых входит упаковочные материалы.

Качественные характеристики скотча с логотипом и область применения

Скотч с логотипом представляет собой обычную клейкую ленту, единственная особенность – наличие изображение на внешней поверхности. Поэтому изделие выполняет две важнейшие функции – утилитарную и рекламную.

Область применения обширна. Основное назначение материала – обеспечение безопасности товаров при транспортировке и хранении. Современные технологии предоставляют возможность наносить на внешнюю поверхность скотча любое красочное изображение, логотип компании, информацию о качественных и эксплуатационных характеристиках товара.

Скотч с логотипом обладает низкой себестоимостью, как по материалу, так и по технологии производства. Изделие нашло широкое применение практически во всех сферах жизнедеятельности человека, от производственной, до бытовой.

Технологи производства скотча с логотипом

Выпуск скотча с логотипом осуществляется оп нескольким технологиям:

поверхностная печать. Это одна из самых доступных и быстрых технологий. Специальное оборудование наносит изображение на поверхность, которое в последствие покрывается лаком. Преимущества – доступная стоимость, быстрота изготовления, возможность заказывать небольшие партии;

межслойная печать. Более сложная технология, подразумевающая не нанесение лака на отпечатанное изображение, а его покрытие полипропиленовой пленкой, под которой оно не истирается. Сложность технологии способствует повышению стоимости упаковочного материала. В большинстве случаев используется для изготовления больших партий;

полноцветная печать. Отличие от межслойной печати заключается в варианте подбора цветовой гаммы, осуществляемой по четырехцветной автотипии. Конечный продукт обладает высокой себестоимостью, поэтому, эта технология производства скотча с логотипом используется только в тех случаях, когда к качеству изготовления предъявляются высокие требования.

Качественный скотч с логотипом является эффективным и при этом недорогим рекламным инструментом.