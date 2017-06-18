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Скорость на высоте – шлифовальная машина Макита

18 июня 2017

В большинстве случаев, когда обрабатывать приходится большие по размерам ровные поверхности, самым подходящим для этого инструментом является шлифовальная машина Макита ленточного типа.

Шлифовальная машина Макита

Ее главным преимуществом является наиболее высокая скорость шлифования, гарантирующая отличную производительность – по этому показателю шлифмашинам ленточным равных нет.

А вот по качеству обработки они несколько уступают эксцентриковым или вибрационным, поэтому, когда требуется получить идеально гладкую поверхность, лучше потратить больше времени, но для финишной шлифовки выбрать шлифовальную машину именно такого типа.

Что же касается ленточных шлифмашин Makita, то столь впечатляющую производительность им гарантирует особый принцип работы.

Скрепленная бесконечным кольцом гибкая шлифовальная лента протягивается электродвигателем через два кольцевых и несколько опорных роликов, которые в это время плотно прижимают ее к поверхности обрабатываемого изделия.

Шлифовальная машина Макита ленточного типа

Таким образом, при каждом проходе обрабатывается на всю ширину ленты полоса материала, с которой снимается одинаковый слой предварительно заданной толщины.

На производительность шлифмашины влияет не только скорость движения абразивной ленты, но и ее зернистость. Выбрав грубую наждачную ленту и на максимум установив скорость, можно очень быстро обработать солидную площадь, снимая при этом довольно толстый слой материала.

Шлифовальная машина Макита

Разумеется, такая обработка будет черновой – для финишной следует использовать самый тонкий абразив и шлифовать на средних значениях скорости, иначе на поверхности могут остаться небольшие царапины или даже ямки.

Очень удобно, что регулятор скорости движения шлифовальной ленты электронный – он не только позволяет бесступенчато задавать нужное значение, но и автоматически корректирует частоту вращения электропривода под нагрузкой.

В отличие от наждачного бруска и других ручных шлифовальных инструментов, электрическую машину не нужно с усилием к поверхности прижимать.

От этого лишь быстрее изнашивается лента, а качество обработки только ухудшается. Следует знать, что собственного веса инструмента вполне достаточно для оптимального прижима, так что его нужно лишь направлять, не давая подскакивать и отрываться от поверхности.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором на ленточную шлифовальную машину Макита.



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