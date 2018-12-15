Сколько стоит реклама на машине в месяц?

Реклама – основное средство для достижения финансового успеха любого предпринимателя. Ведь мало производить качественный и востребованный продукт. Необходимо, чтобы Ваша целевая аудитория о Вас узнала. Достичь означенного не так просто в условиях напряженной рыночной конкуренции. Речь идёт о том, что наружная реклама в крупных городах стоит каких-то космических денег. При этом, любая рекламная кампания должна быть грамотным образом разработана для получения максимально возможного положительного эффекта. Не всегда в локациях, где потенциально наиболее высока концентрация потенциальных клиентов, располагаются рекламные щиты.

Решить означенную проблему поможет реклама на фургоне в Москве. Данное решение идеально практически по всем параметрам. Всё, что Вам требуется – это найти квалифицированных специалистов. Все задачи по разработке макета рекламной растяжки, установке, разработке маршрутов следования автомобиля и его стоянке готовы взять на себя brendgazel.ru.

Почему реклама на фургонах сегодня так привлекательна?

Дело в том, что общественный транспорт (троллейбусы, автобусы, маршрутные такси) ходят только по строго определённым маршрутам и не всегда они идеальны для продвижения какого-то конкретного продукта.

Сегодня рынок предлагает несколько возможностей для рекламы на автомобилях:

фургоны;

автобилборды.

Пожалуй, главной отличительной особенностью считается различие в габаритах рекламной площадки. Автобилборд – весьма большая конструкция. Безусловно, размещаться на ней будет дороже (от 85 000 р/мес).

Но не на стоимость следует ориентироваться при выборе автомобильных рекламных площадок. Гораздо важнее планирование всей рекламной кампании и ожидаемая результативность предпринимаемых действий.

Из каких этапов состоит создание рекламной кампании на автомобилях?

Если перечислять этапы кратко, то процесс создания будет выглядеть следующим образом: разработка дизайн-макета рекламы; печать на рекламной ткани; монтаж; поиск оптимальных мест для базирования автомобиля; разработка оптимальных маршрутов следования; мониторинг положения авто; перестановка автомобиля.

В зависимости от выбранного тарифа сильно различаются количества перестановок авто. Как правило, эта цифра равняется пяти. То есть, за один оплаченный месяц рекламы на автомобилях, рекламная конструкция будет перемещаться 5 раз в месяц на новую локацию.

Чем больше людей увидит рекламу (больший охват аудитории), тем больше продаж сможет совершить предприниматель.

В видео рассказывается об актуальной цене за размещение рекламы на автомобиле: