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Сколько стоит реклама на машине в месяц?

15 декабря 2018

Реклама – основное средство для достижения финансового успеха любого предпринимателя. Ведь мало производить качественный и востребованный продукт. Необходимо, чтобы Ваша целевая аудитория о Вас узнала. Достичь означенного не так просто в условиях напряженной рыночной конкуренции. Речь идёт о том, что наружная реклама в крупных городах стоит каких-то космических денег. При этом, любая рекламная кампания должна быть грамотным образом разработана для получения максимально возможного положительного эффекта. Не всегда в локациях, где потенциально наиболее высока концентрация потенциальных клиентов, располагаются рекламные щиты.

Решить означенную проблему поможет реклама на фургоне в Москве. Данное решение идеально практически по всем параметрам. Всё, что Вам требуется – это найти квалифицированных специалистов. Все задачи по разработке макета рекламной растяжки, установке, разработке маршрутов следования автомобиля и его стоянке готовы взять на себя brendgazel.ru.

Почему реклама на фургонах сегодня так привлекательна?

Почему реклама на фургонах сегодня так привлекательна?

Дело в том, что общественный транспорт (троллейбусы, автобусы, маршрутные такси) ходят только по строго определённым маршрутам и не всегда они идеальны для продвижения какого-то конкретного продукта.

Сегодня рынок предлагает несколько возможностей для рекламы на автомобилях:

  • фургоны;
  • автобилборды.

Пожалуй, главной отличительной особенностью считается различие в габаритах рекламной площадки. Автобилборд – весьма большая конструкция. Безусловно, размещаться на ней будет дороже (от 85 000 р/мес).

Но не на стоимость следует ориентироваться при выборе автомобильных рекламных площадок. Гораздо важнее планирование всей рекламной кампании и ожидаемая результативность предпринимаемых действий.

Из каких этапов состоит создание рекламной кампании на автомобилях?

Из каких этапов состоит создание рекламной кампании на автомобилях?

Если перечислять этапы кратко, то процесс создания будет выглядеть следующим образом: разработка дизайн-макета рекламы; печать на рекламной ткани; монтаж; поиск оптимальных мест для базирования автомобиля; разработка оптимальных маршрутов следования; мониторинг положения авто; перестановка автомобиля.

В зависимости от выбранного тарифа сильно различаются количества перестановок авто. Как правило, эта цифра равняется пяти. То есть, за один оплаченный месяц рекламы на автомобилях, рекламная конструкция будет перемещаться 5 раз в месяц на новую локацию.

Чем больше людей увидит рекламу (больший охват аудитории), тем больше продаж сможет совершить предприниматель.

В видео рассказывается об актуальной цене за размещение рекламы на автомобиле:



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