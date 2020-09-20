Шумопоглощающие отделочные материалы для спортзалов
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Шумопоглощающие отделочные материалы для спортзалов

20 сентября 2020
В спортивных сооружениях, в том числе и спортзалах, предъявляются особые требования к стеновым и потолочным отделочным материалам.
Шумопоглощающие отделочные материалы для спортзалов
Характер эксплуатации данных помещений связан с максимальной нагрузкой во время проведения спортивных событий и ежедневных тренировок. Для создания безопасности и комфорта занятий в спортзалах учитываются следующие факторы:
  • Акустические показатели;
  • Пожаробезопасность;
  • Ударопрочность стеновых и потолочных панелей;
  • Современный вид;
  • Экологичность;
  • Доступ к межпотолочному пространству и целый ряд других требований.

Панели для отделки стен и потолков Рокфон обладают всеми необходимыми техническими и эксплуатационными качествами для монтажа в спортзалах. На сайте официального дистрибьютора можно найти больше подробной информации.

Преимущества панелей Rockfon

Можно перечислить основные показатели панелей Рокфон, имеющие преимущества для монтажа в спортзалах:

  • Акустические потолочные и стеновые материалы данного бренда имеют усиленные свойства звукопоглощения и звукоизоляции;
  • Практически все действующие европейские нормы пожарной безопасности выдерживаются в данных материалах с превышением;
  • Панели Рокфон способствуют созданию комфортного микроклимата в спортзале и любом другом пространстве;
  • Не впитывают влагу и не провисают. Геометрия панелей Рокфон сохраняется стабильной даже при влажности воздуха в 100%.

Каменная вата, используемая для изготовления стеновых и потолочных панелей бренда, препятствует размножению любых видов вредных микроорганизмов.

Соблюдение технических параметров при отделке спортзалов

Шумопоглощающие отделочные материалы для спортзалов

Влагостойкость, звукопоглощение и ударопрочность – одни из основных требований, предъявляемых к обустройству спортзалов. Спортивные соревнования и занятия спортом требуют постоянной санитарной обработки поверхностей.

Стены с отделкой панелями Рокфон можно мыть ежедневно без опасения нарушить их структуру. Такие панели можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью – бассейнах, душевых, фитнес-центрах, без опасения появления коррозии, деформации, разрушения.

В каталоге Рокфон есть материалы с различной степенью ударопрочности. Отдельно, можно подобрать панели специально для оборудования спортзалов.

Регулярные удары мячом при этом не будут отражаться на структуре стеновых поверхностей. Есть класс панелей разработанных специально для постоянной ударной нагрузки.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про звукоизоляцию и звукопоглощение.



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