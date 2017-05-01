Широкоформатная печать: виды?

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Технологии широкоформатной печати активно используются в современной рекламе. Однако, нельзя сказать, что широкоформатная печать – это универсальный способ производства рекламной продукции.

Центр оперативной печати позволит выполнить производство конкретных рекламных конструкций с наивысшим качеством. В нижеприведенной статье будет приведена классификация широкоформатной печати.

Интерьерная и наружная широкоформатная печать

Естественно, реклама может располагаться, как непосредственно на открытом воздухе, так и в помещении. В этом заключается первое отличие технологий:

интерьерная печать обладает высоким разрешением (1440 dpi);

наружная печать обладает низким разрешением (720 dpi).

Ничего странного в подобном подходе нет – одна практичность и экономия. Дело в том, что в помещении человек находится в непосредственной близости от широкоформатной печати.

Следовательно, изображение должно быть отпечатано фактически с фотографической точностью. Наличие размытых краёв считается уроном качеству. В то же время, наружная широкоформатная печать изначально печатается без чётких краёв.

В их пропечатке в принципе нет никакой необходимости, ведь человек всё равно будет находиться на достаточно большом расстоянии от растяжки, рекламного билборда, щита и т.д.

Различные типы чернил, используемых в широкоформатной печати

Наиболее распространенными считаются ультрафиолетовые чернила. Преимуществом их считается полимер, который уже находится в составе красителя. Дело в том, что при воздействии ультрафиолетовых лучей (которые естественным образом находятся в спектре солнечного света) приводят к затвердеванию краски.

Благодаря этому широкоформатная печать может считаться абсолютно экологичной. Кроме того, сроки её эксплуатации считаются наиболее продолжительными – до десяти лет (несмотря на высокие температуры летом, и существенные отрицательные температуры зимой).

Сольвентная печать также широко используется в рекламной отрасли. Суть сольвентных чернил заключается в том, что они в буквальном смысле слова проникают в поверхность (частично растворяют её).

Однако, наличие растворителей не позволяет применять сольвентную печать в интерьерной печати. Для этих целей существует отдельная модификация этой технологии – экосольвентные чернила.

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Руслан Волошин продемонстрирует принцип осуществления широкоформатной печати: