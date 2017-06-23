Сфера применения перфорированного алюминия

Алюминий является цветным металлом, который очень легко обрабатывается. Это позволяет придавать ему сложную форму без потери прочностных характеристик изделия.

Сегодня набирают популярность перфорированные алюминиевые листы, которые позволяют решать достаточно сложные задачи. Узнать детально технические характеристики этого материала можно здесь.

Основные понятия

Перфорированный алюминий представляет собой листы, которые отличаются наличием небольших отверстий. Получают эту продукцию согласно ГОСТ 13726-97 и ГОСТ 21631-76. Среди преимуществ таких изделий можно выделить несколько характеристик:

Пластичность. Листы можно гнуть, придавая им необходимую форму.

Стойкость к коррозии. Металл прекрасно выдерживает воздействие различных химических веществ, что позволяет его применение во внешней среде.

Но перфорированный алюминий не уникален и обладает одним существенным недостатком – прочностью. На рынок выпускают этот продукт в виде листов разного размера. Это позволяет подобрать его для решения конкретных задач.

Сферы использования

Перфорированный алюминий очень красив и имеет уникальный дизайн. Используют эту продукцию в различных областях:

Обустройство вентилируемых фасадов. С помощью таких листов можно значительно улучшить теплоизоляционные характеристики данных конструкций. Небольшой вес металла позволяет сооружать защитные решетки больших размеров. Облицовка внешних фасадов. Перфорированный алюминий прекрасно подойдет для отделки дома, офиса или развлекательного центра в современном стиле. Также алюминиевые кассеты используют при формировании технических сооружений, таких как АЗС. Материал не только красив, но и обеспечивает оптимальный уровень безопасности. Реклама. Пластичность и внешний вид алюминия позволяет создавать уникальные рекламные конструкции. Особенно часто им декорируют различные колонны. Интерьер. Это вещество пользуется популярностью и у современных дизайнеров. С его помощью отделывают балконы, террасы, оконные проемы, лестничные перила, барные стойки и много другого. Перфорированный алюминий можно встретить и на радиаторных решетках автомобилей.

Как видите, алюминиевые листы — это универсальный отделочный материал, который нашел свое предназначение в различных областях. При желании с его помощью можно создавать оригинальные объекты, отличающиеся надежностью и простотой.