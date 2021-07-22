Чем отличается элитная парфюмерия от масс-маркета

Парфюмерную продукцию можно назвать универсальной, потому что пользуются ею взрослые люди самых разных возрастов. Духи – это невидимый, но очень важный элемент стиля, который подчеркивает хороший вкус, завершает созданный образ. Ассортимент парфюмерии очень широкий на любой вкус и финансовые возможности. Каталог парфюмерии оптом можно найти на сайте компании "КПК Парфюм" по ссылке https://www.kpk-parfum.ru/katalog/.

Неудивительно, что многие люди, не очень хорошо разбирающиеся во всем этом, не до конца понимают, почему один аромат стоит 1000 рублей, а другой – 15 000 рублей. В первом случае – это масс-маркет, во втором – элитная парфюмерия.

Это все равно мало о чем говорит. Чем же элитная парфюмерия отличается от масс-маркета?

Виды парфюмерии

Можно разделить такую продукцию на 3 основные категории:

Масс-маркет.

Это духи, туалетная вода, которые стоят недорого и продаются в сетевых магазинах, в том числе и не полностью парфюмерных и косметических. Они приятно пахнут и это больше парфюмированная водичка, аромат которой быстро выветривается.

Чтобы исправить ситуацию, его в течение дня можно несколько раз обновлять, чтобы продолжить благоухать. Обычно масс-маркет – это дешевые похожие копии популярных элитных ароматов.

Те, кто не может себе позволить или просто не хочет тратить столько денег на элитную парфюмерию, могут использовать масс-маркет. Элитная брендовая парфюмерия. Это настоящие качественные духи и туалетная вода, состав которой может быть как натуральным, так и искусственным, либо комбинированным.

Такая продукция качественная, стойкая, недешевая. Отчасти покупатель платит не только за качественные компоненты, но еще и за бренд, дорогостоящую рекламу, которая запускается, чтобы продать продукцию. Но, такие ароматы действительно качественные и стоят своих денег.

Нишевая парфюмерия.

Это самый редкий вид парфюмерии, который выпускается в ограниченном количестве, особо не рекламируется, но стоит дороже элитной и всегда пользуется высоким спросом.

Часто именно нишевая парфюмерия задает тренды элитной и далее масс-маркету.

Какой парфюмерией пользоваться

Здесь все зависит от финансовых возможностей. Хотя, флакона элитных духов, например, хватит дольше, чем из масс-маркета.

Многие рекомендуют сначала пробовать новинки из масс-маркета, посмотреть, какие ароматы больше подходят и нравится. Определившись с этим, уже можно покупать качественные элитные духи, которые более насыщенные и стойкие, пахнут дорого.