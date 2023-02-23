Стека рабица с полимерным покрытием отличное современное ограждение, которое справляется с многими природными факторами. Если вы проживаете близко к морю и регион имеет повышенную влажность, то для защиты территории идеальным решением будет именно сетка рабица с ПВХ защитой, которая в широком ассортименте в Днепре представлена в интернет-магазине https://zabor-setka.com.ua/uk/sitka-rabicya-v-pvh/setka-rabica-dnepr.

Характеристики сетки рабицы

В мире есть много заводов по производству сетки рабицы и все чаще используются только самые современные технологии.

Размер ячеек как правило не превышает 100 миллиметров, а минимальный размер не менее 5. Материалом для сетки рабицы является низкоуглеродистая сталь. Производство построено на том что две проволоки сгибают станком между собой и загибают их концы.

Полимерное покрытие является хорошей защитой и его нанесение играет большую роль ведь есть несколько способов. Чаще всего на заводах используют горячий способ нанесения защитного слоя или так называемая оцинковка. Применение сетки рабицы с защитным покрытием очень богатое и может использоваться для ограждения дачного участка или же теннисного корта.

Высота сетки может достигать 5 метров что очень удобно если нужно закрыть многоэтажный дом и его участок. Покрытие сетки должно быть качественным без сколов что очень важно поскольку иначе она быстро покроется ржавчиной.

Преимущества сетки рабицы с полимерным покрытием

У полимерного покрытия на сетки есть свои особенности, благодаря которым она служит более 20 лет. Обычная сетка из стали как правило не держится и трех сезонов после чего начинает ржаветь.

Полимерное покрытие можно сказать делается из пластика благодаря чему есть возможность подобрать нужную цветовую гамму для дачного участка и ландшафта в целом. Благодаря разнообразию цвета сетки данного вида можно выделиться на фоне всех других домов и участков.

Сеткой с ПВХ можно без проблем ограждать детские площадки за счет неимения острых и колющих концов. Технология производства сетки позволяет индивидуально подобрать размеры ячеек и высоту с длиной забора.

Материал полностью экологичен и безвреден, что немало важно ели участок располагается около леса и природы. Если частный дом находится в условиях постоянной влажности, то сетка с полимерным покрытием будет идеальными недорогим вариантом на долгие годы.

С помощью такого вида забора можно придать собственному участку оригинальный и современный вид.