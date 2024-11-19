SEO продвижение сайтов

На сегодняшний день сфера веб-разработки переполнена из-за большого числа специалистов. Почти каждый второй считает себя экспертом в информационных технологиях. Для создания сайтов не требуется глубоких знаний в сложных языках программирования, таких как PHP или ASP. Можно даже обойтись без понимания HTML и CSS — люди с минимальным вкусом используют конструкторы сайтов, которых стало множество.

Включая такие платформы, как WordPress и Tilda, а также множество менее известных инструментов и фреймворков, которые упрощают процесс создания сайтов. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и это может сбивать с толку. В целом, на рынке присутствует разнообразие с неопределённым качеством.

Однако немногие осведомлены о том, что платформу Tilda хакеры взламывают 3-5 раз в год, а WordPress — более 20 раз. Новые версии порождают новые уязвимости. Кроме того, стоит отметить, что ни один конструктор сайтов не сможет соперничать с индивидуально разработанным сайтом от SEO-специалиста, учитывающего множество факторов. Все эти платформы созданы исключительно для заработка, и ежегодно выходят новые обновления и патчи, чтобы поддерживать процесс монетизации.

За этим стоят сотни дизайнеров, стремящихся создать привлекательные интерфейсы для громоздких конструкторов.

Мы – IT-агентство Line|Leon, и наше предложение не включает в себя устаревшие решения. Мы создали прогрессивную и интуитивно понятную CMS LLCM, которая включает встроенный SEO-модуль, анализирующий такие показатели, как частота ключевых слов и уникальность контента, с наглядной визуализацией результатов.

Эта система управления оптимизировала нашу работу, а для вас это значит значительную экономию средств, поскольку нет необходимости оплачивать лицензию на неэффективные конструкторы. Ваши сайты всегда будут в числе лучших в поисковых системах.

Напишите нам, и мы представим примеры сайтов и ключевых слов, которые вошли в ТОП Яндекса и Гугла уже после первого месяца продвижения. Кстати, вот вам интересный факт: все конструкторы работают в 2-3 раза медленнее, чем наши разработки, поскольку их функционал требует проверки и активации большого числа модулей, что значительно расходует серверные ресурсы.

Это стоит учесть.

Разработка сайтов и SEO продвижение сайтов — мы занимаемся этим с 2004 года, и это говорит само за себя.

Line|Leon – новое дыхание для Вашего бизнеса с нашими инновационными smart-решениями!