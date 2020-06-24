он думал и был вознагражден идеей

SEO продвижение сайтов — что это такое

24 июня 2020

Для увеличения целевой аудитории, ежедневных уникальных посетителей, сайт необходимо активно продвигать. Существует множество способов для этого, среди которых и классические виды рекламы. В настоящее время наиболее эффективным способом является СЕО продвижение, к которому прибегают практически все. Эффективное продвижение сайтов в Москве выполняет компания SeoZom.

Что это такое

Это продвижение ресурса в поисковых системах. Прошли те времена, когда люди запоминали доменное имя сайта, видели его где-нибудь в рекламе и вбивали в адресную строку браузера. Все стало намного проще.

Вместо того, чтобы искать конкретные сайты, пользователи вручную или голосовым сообщением вводят слово или фразу, соответствующую теме, товару, продукту, который их интересует, а затем переходят по одной из первых ссылок с результатами, которые были выданы.

Суть СЕО-продвижения заключается как раз в том, чтобы сайт попал в эти первые позиции (ТОП) результатов поиска браузера.

Как выполнить СЕО продвижение сайта

В принципе, все просто. Контент (текстовое содержимое) сайта должен включать в себя те слова и фразы, которые представители их потенциальной целевой аудитории чаще всего вбивают в строку поиска в браузере.

При наличии этих слов, система по идее должна выдать ссылку на ресурс одной из первых в своих результатах. Но, не все так просто. В некоторых случаях, если оптимизировать самостоятельно, все равно что-то делается не так и не получается добиться нужного результата.

Либо ситуация обратная. Сайт в ТОПе, но настолько напичкан «ключевиками», что текст теряет логический смысл. Перейдя по ссылке, пользователь быстро уходит, т. к. ничего ценного и интересного там нет. Поэтому лучше не тратить на это свое время, т. к. потом, скорее всего, придется все равно обращаться к профессионалам.

Где заказать СЕО продвижение

Есть огромное количество компаний предлагающих такие услуги. Главное преимущество в том, что клиент и исполнитель могут находиться где угодно и использовать интернет как основное средство связи, оплаты и т. д.

Это позволяет выбрать не из скудного количества предложений в своем регионе, если клиент, например, живет в провинции, а из лучших в стране компаний. Цены почти везде одинаковые.

Никто не завышает их, т. к. конкуренция жесткая. Главное, изучить репутацию, отзывы от клиентов, чтобы лишний раз убедиться в том, что услуга заказывается у надежной компании. Это может быть единичное обращение, либо договор на оказание постоянных услуг. Все обговаривается и согласуется.



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