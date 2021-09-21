Семена кукурузы и их виды

Выбор качественных семян в интернете достаточно разнообразен, чтобы покупатели могли учесть любые предпочтения и в итоге остаться довольными урожаем. Кукуруза представляет собой культуру, которая получила широкое распространение.

При выборе сорта необходимо учитывать сферу использования злаков, а также климатические условия их произрастания. В интернет-магазине сельский Вестник https://cib.net.ua/kukuruza-ovoschnaja-saharnaja/? семена кукурузы можно приобрести от известных производителей. Это позволит получить уверенность в правильности собственного выбора, а доставка заказа будет выполнена без промедлений.

Разновидности кукурузы и как выбрать качественные семена?

Сорта кукурузы можно разделить на пищевые и кормовые.

Первые отличаются наличием крупного кочана, который заполнен крупными зернами. Кормовая кукуруза также имеет более сочный стебель со множеством широких листьев, так как ботва идет в использование для корма животным вместе с зернами.

Морфологические особенности зерен позволяют говорить о следующих видах кукурузы:

Сахарная. Данный сорт остается наиболее распространенным. Его выращивают на приусадебных участках, а также на сельскохозяйственных угодьях. Такая кукуруза отлично подходит для консервации.

Зубовидная. Отличительная особенность кукурузы данного сорта заключается в ее сильнорослом стебле. Зерна имеют вмятины с обои сторон и удлиненную форму. Такая кукуруза используется при создании круп и спиртов.

Крахмалистая. Ее производство распространено в Южной и Латинской Америке. Сорт отличается зернами округлой формы, которые имеют выпуклую верхушку. Используется такая кукуруза при производстве крахмала или патоки.

Кремнистая. Кукуруза отличается округлой формой зерен, которые имеют в своем составе большое количество крахмала. Созревание кукурузы происходит довольно быстро, а растение отличается высокой урожайностью. Благодаря такой кукурузе получают хлопья.

Лопающаяся. Данные сорта могут иметь самые разные оттенки, а при нагревании зерна лопаются, что позволяет получить попкорн.

Не менее распространенной является восковидная кукуруза, получившая большую популярность на Востоке.

Данный сорт отличается твердой структурой зерна, которое отличается матовым покрытием, поэтому кукуруза будто имеет восковое покрытие. Пленчатая кукуруза не используется в пищу человеком, так как зерна отличаются мелкими размерами и имеют вросшие чешуйки.