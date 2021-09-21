Семена кукурузы и их виды
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Семена кукурузы и их виды

21 сентября 2021

Выбор качественных семян в интернете достаточно разнообразен, чтобы покупатели могли учесть любые предпочтения и в итоге остаться довольными урожаем. Кукуруза представляет собой культуру, которая получила широкое распространение.

При выборе сорта необходимо учитывать сферу использования злаков, а также климатические условия их произрастания. В интернет-магазине сельский Вестник https://cib.net.ua/kukuruza-ovoschnaja-saharnaja/? семена кукурузы можно приобрести от известных производителей. Это позволит получить уверенность в правильности собственного выбора, а доставка заказа будет выполнена без промедлений.

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Разновидности кукурузы и как выбрать качественные семена?

Сорта кукурузы можно разделить на пищевые и кормовые.

Первые отличаются наличием крупного кочана, который заполнен крупными зернами. Кормовая кукуруза также имеет более сочный стебель со множеством широких листьев, так как ботва идет в использование для корма животным вместе с зернами.

Морфологические особенности зерен позволяют говорить о следующих видах кукурузы:

  • Сахарная. Данный сорт остается наиболее распространенным. Его выращивают на приусадебных участках, а также на сельскохозяйственных угодьях. Такая кукуруза отлично подходит для консервации.
  • Зубовидная. Отличительная особенность кукурузы данного сорта заключается в ее сильнорослом стебле. Зерна имеют вмятины с обои сторон и удлиненную форму. Такая кукуруза используется при создании круп и спиртов.
  • Крахмалистая. Ее производство распространено в Южной и Латинской Америке. Сорт отличается зернами округлой формы, которые имеют выпуклую верхушку. Используется такая кукуруза при производстве крахмала или патоки.
  • Кремнистая. Кукуруза отличается округлой формой зерен, которые имеют в своем составе большое количество крахмала. Созревание кукурузы происходит довольно быстро, а растение отличается высокой урожайностью. Благодаря такой кукурузе получают хлопья.
  • Лопающаяся. Данные сорта могут иметь самые разные оттенки, а при нагревании зерна лопаются, что позволяет получить попкорн.

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Не менее распространенной является восковидная кукуруза, получившая большую популярность на Востоке.

Данный сорт отличается твердой структурой зерна, которое отличается матовым покрытием, поэтому кукуруза будто имеет восковое покрытие. Пленчатая кукуруза не используется в пищу человеком, так как зерна отличаются мелкими размерами и имеют вросшие чешуйки.



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