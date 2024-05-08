Что такое маскировочные сети и для чего применяются

Маскировочные сети и другой камуфляж применяются, прежде всего, во время военных учений и боевых действий. Кроме того, сети используют охотники, рыболовы, владельцы садовых участков и декораторы.

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Появление маскировочных сетей

Серьезно использовать специальную защиту начали в период Первой мировой войны.

Позже появились разнообразные виды камуфляжа, способные скрыть военные сооружения, технику, личный состав и места дислокации.

Маскировочные сети сливаются к окружающим пространством и фактически создают оптическую иллюзию.

В целях маскировки могут дополнительно использоваться и природные материалы. Искусственно созданные сети позволяют скрывать большие площади, на которых расположена техника или находится стратегический объект. Чаще всего их применяют во время боевых действий или учений.

Еще в начале 30-х годов прошлого века специальные средства защиты использовались в армии.

Сети имели крупные ячейки и нейтральный цвет. На них нужно было дополнительно привязывать кусочки ткани разнообразной расцветки. Цвет лоскутков зависел от времени года и мог быть белым, зеленоватым или коричневым. Целью использования маскировочных сетей было создание дополнительной непрозрачной преграды, искажение формы и цвета предметов и людей, находящихся под ней.

Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде многие скульптуры, памятники, исторические здания закрывались специальными каркасами, на которые закрепляли маскировочные сети или чехлы, изготовленные из темных тканей. Дополнительно на них укладывались ветки деревьев.

Современные сети и их использование

Сегодня сети изготавливают промышленным способом.

Для этих целей используют новейший прочный материал с особыми свойствами, способный выдержать очень большие нагрузки. Сетки значительно отличаются от тех, которые появились в прошлом веке.

Разработками новых моделей занимаются специалисты, связанные с военным делом. Маскировка необходима для укрытия не только крупной техники, но и аэродромов или полевых штабов. Сети востребованы и в обычной жизни. Они не промокают, не горят, противостоят размножению плесени или грибка, выдерживают температуру от минус до плюс 40 и устойчивы к ультрафиолету.

Охотники, рыболовы или фотолюбители, делающие снимки на природе, часто используют маскировочные сети.

Без них выследить животное или птицу практически невозможно.

На дачных участках тоже применяют камуфляжные сети. Ими обтягивают заборы, беседки, детские площадки, навесы. При выезде в лес сетями можно накрыть автомобиль, оставленный около дороги, или соорудить навес для защиты от солнца.

Дизайнеры и художники, создающие декорации, используют сети для подготовки фотозон, площадок для проведения спортивных игр, декорирования летних кафе, оформления разнообразных выставок или мест отдыха для туристов.