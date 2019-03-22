Салон красоты: как вести бизнес

Многие женщины мечтают о собственном деле. Как правило, занятия они так же выбирают «женские». Чаще всего они открывают магазины одежды или игрушек, кафе и салоны красоты.



Если рассматривать салон красоты как бизнес, то стоит отметить достаточную его востребованность. Каждая женщина хочет быть красивой, поэтому поток клиентов в хорошие салоны не уменьшается.

С чего начать

Любой бизнес, независимо от его направленности, должен начинаться с бизнес-проекта. Это конкретный план, следуя которому удастся наладить бизнес и сделать его прибыльным.

При составлении бизнес-плана необходимо учитывать такие моменты:

Цели нового проекта и его задачи. В этот пункт включаются основные этапы открытия салона, включая оформления документов. Описание салона. Еще на этапе становления необходимо продумать перечень услуг, которые можно будет получить в заведении. Тенденции развития салона на основе анализа данной сферы. Целевая аудитория. Стандарты услуг должны соответствовать потребностям предполагаемых клиентов. План маркетинга, а также технологическое, финансовое и организационное планирование.

Кроме того, в бизнес-проекте описывается стратегия по подбору персонала, а также предусматриваются варианты выхода из этого бизнеса.



Как организовать

Салон красоты открыть достаточно просто при условии, если есть стартовый капитал и определенные знания в данной сфере. Независимо от ценовой политики нового салона, этапы открытия будут такими:

оформление разрешительной документации. Потребуется оформить разрешение на ведение предпринимательской деятельности, а также лицензии на осуществление некоторых видов услуг;

выбор помещения. Этот момент является одним из ключевых. Удачное место расположения позволит привлечь большое количество новых клиентов;

приобретение мебели и необходимого оборудования;

набор персонала.

Владельцы салона красоты должны внимательно относиться к каждому из этих этапов, но с особой тщательностью следует подходить к подбору персонала.

Особенностью бьюти-бизнеса является то, что клиенты ходят не в любимый салон, а к любимому мастеру. Поэтому с переходом его в другое заведение, поток клиентов уменьшается. Привлечение опытных мастеров позволит сделать бизнес прибыльным с первого дня, но затраты на оплату таких специалистов будут выше.

Если у парикмахера или мастера маникюра еще нет достаточного опыта работы, то стоит снизить цены на его услуги. Так он сможет наработать «собственных» клиентов, а те будут обращаться к нему в надежде получить качественные услуги по сниженной цене.