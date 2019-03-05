Ботфорты – это сапоги, длина которых будет выше колен примерно на 2 пальца. Но высота также может достигать бедер. Женщины часто надевали ботфорты, сделанные из кожи. Но в один миг замш стал трендом и производители начали изготавливать замшевую обувь. Этот материал отличается своей мягкостью и бархатистостью. В результате ботфорты из замши отвоевали отдельный сегмент.

Замшевые ботфорты убирают из наряда вульгарность, делают девушку более элегантной и интеллигентной. Но данный элемент гардероба очень капризный. Важно знать, с чем носить замшевые ботфорты. Об этом вы можете узнать на сайте https://botforty-msk.ru.

Что надеть к ботфортам

Платье. Лучше всего взять короткое платье, крой которого будет сложным либо свободным. И чем проще, тем лучше! Без блесток, страз, глубоких вырезов. Образ должен быть лаконичным и стильным. Отличный вариант – ботфорты и платье-свитер. Если вы надели вязаное платье, тогда дополните его колготками. В случае со свитером, который является удлиненным, возьмите короткую юбку либо леггинсы хорошей плотности. Когда немного похолодает, образ можно дополнить плащом либо пальто, которое не будет застегнуто;

Юбка. Очень короткие юбки не подойдут к ботфортам. Между сапогами и юбкой должно сохраняться определенное расстояние – до 15 см. Лучше брать сложный силуэт юбки либо расклешенный вариант. Стоит присмотреться к моделям, где талия завышена. Если надеть такую юбку с сапогами за колено, то можно сделать свою фигуру более стройной визуально. В случае присутствия мини-юбки стоит приглушить эту откровенность. Для этого возьмите длинный пиджак, кардиган либо оверсайзовый свитер. Если отправляетесь на встречу делового характера, то выберите юбку миди либо платье. Эта одежда должна слегка прикрывать ботфорты. Нужно брать облегающие варианты обуви. Для делового лука не подойдут модели, где манжеты торчат либо верх расширен;