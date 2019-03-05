Ботфорты – это сапоги, длина которых будет выше колен примерно на 2 пальца. Но высота также может достигать бедер. Женщины часто надевали ботфорты, сделанные из кожи. Но в один миг замш стал трендом и производители начали изготавливать замшевую обувь. Этот материал отличается своей мягкостью и бархатистостью. В результате ботфорты из замши отвоевали отдельный сегмент.
Замшевые ботфорты убирают из наряда вульгарность, делают девушку более элегантной и интеллигентной. Но данный элемент гардероба очень капризный. Важно знать, с чем носить замшевые ботфорты. Об этом вы можете узнать на сайте https://botforty-msk.ru.
Что надеть к ботфортам
- Платье. Лучше всего взять короткое платье, крой которого будет сложным либо свободным. И чем проще, тем лучше! Без блесток, страз, глубоких вырезов. Образ должен быть лаконичным и стильным. Отличный вариант – ботфорты и платье-свитер. Если вы надели вязаное платье, тогда дополните его колготками. В случае со свитером, который является удлиненным, возьмите короткую юбку либо леггинсы хорошей плотности. Когда немного похолодает, образ можно дополнить плащом либо пальто, которое не будет застегнуто;
- Юбка. Очень короткие юбки не подойдут к ботфортам. Между сапогами и юбкой должно сохраняться определенное расстояние – до 15 см. Лучше брать сложный силуэт юбки либо расклешенный вариант. Стоит присмотреться к моделям, где талия завышена. Если надеть такую юбку с сапогами за колено, то можно сделать свою фигуру более стройной визуально. В случае присутствия мини-юбки стоит приглушить эту откровенность. Для этого возьмите длинный пиджак, кардиган либо оверсайзовый свитер. Если отправляетесь на встречу делового характера, то выберите юбку миди либо платье. Эта одежда должна слегка прикрывать ботфорты. Нужно брать облегающие варианты обуви. Для делового лука не подойдут модели, где манжеты торчат либо верх расширен;
- Брюки. Лучше использовать облегающие варианты, при этом сапоги рекомендуют брать со свободным голенищем. Предпочтение стоит отдать джинсам темного цвета. Идеальный вариант под замшевые ботфорты – кюлоты;
- Леггинсы. Здесь они должны идти в тон с обувью, и не стоит брать модели с принтами. Если говорить о верхе, то лучше подобрать облегающий свитер с шарфом либо свитер, где будет крупная вязка. Такой вариант верха может быть длиннее либо обладать свободным кроем. Можно также создать образ из туники легкого плана + пончо либо кардиган. При этом верхнюю накидку берите вязаную;
- Джинсы. Они не должны быть яркими! К замшевым ботфортам, джинсам стоит подобрать для верха нечто удлиненное. Верх должен слегка прикрывать бедра. В этом образе лучше не использовать короткие свитеры, свитшоты, топы;
- Шорты. Желаете показать свои стройные ножки, но нет желания надевать мини-юбку? На сегодняшний день очень модными считаются шорты, где талия будет выше обычной. Сочетание шортов и ботфортов будет идеальным. Лучшие варианты – шорты, крой которых будет необычным, пончо-накидка, шорты в виде комбинезона.
По большому счету замжа и кожа — материалы одной линии, поэтому не удивительно, что обувь из замши продается также активно, хотя, справедливости ради, следует сказать, что ее намного меньше из-за более сложного ухода.