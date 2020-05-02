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Какие запчасти на автомобили ВАЗ требуются чаще всего?

2 мая 2020

Сегодня в России до сих пор к продукции отечественного автопрома преимущественно негативное отношение. Дескать АвтоВАЗу далеко в комфорте и надёжности до японских и европейских конкурентов. Однако, те автолюбители, которые относятся к автомобилю, как к рабочему инструменту, средству передвижения, возможности обретения дополнительной степени свободы боготворят в прямом смысле АвтоВАЗ за ценовую доступность (как новых автомобилей, так и запасных частей).

Абсолютным бестселлером (не только в России и СНГ) остаётся ВАЗ 21214 «НИВА». И пока блогеры пытаются хайпить на том, что конструктив Нивы не меняется десятилетиями, целевая аудитория этого автомобиля обожает его за надёжность, доступность, высокую проходимость, вместительность, возможность использования в экстремальных нагрузках. Приобретение запасных частей для Нивы никогда не было проблемой. Тем более сегодня, когда в Интернете представлен их широчайший ассортимент. К примеру, в магазине Синэй https://sinyee.com.ua/vaz/ представляет полный спектр запчастей для всей продукции АвтоВАЗ. Приобрести запчасти можно и оптом, и в розницу. В наличии широкий ассортимент оригинальных комплектующих для ВАЗ серий 2101, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2115, 2121, 2123 и 21213,21214. Доставка осуществляется по всей Украине, а в г. Харькове есть магазин-склад.

Запчасти, которые пользуются особой востребованностью

Запчасти, которые пользуются особой востребованностью

Если речь идёт о Ниве, то это преимущественно:

  • реактивные тяги;
  • карданы;
  • части тормозной системы;
  • сайлентблоки;
  • проставки для лифта.

Важно понимать, как подавляющее большинство пользователей Нивы эксплуатирует этот автомобиль. Нива ездит там, куда Дастеры и неподготовленные японские внедорожники даже боятся смотреть.

Высокая проходимость российского автомобиля достигается за счёт лёгкости (у Нивы нет рамы). Трансмиссия весьма надёжна. Тем не менее, критические нагрузки приводят к возникновению поломок (преимущественно ходовая часть).

Стайлинг для Нивы

Стайлинг для Нивы

Части для модернизации корпусных частей ВАЗ 21214 тоже популярны. Сюда следует отнести не только экспедиционный багажник, но и кенгурятники, подкрылки, расширители крыльев, накладки на капот и т.д.

Рекомендуем обратить внимание не только на запчасти от АвтоВАЗ, но и на продукцию сторонних производителей. Положительную репутацию на рынке успели заслужить Lavita, Novline, Sahler.

Турецкие производители предлагают весьма неплохие усиленные карданы (не только с крестовинами, но и с ШРУСами).

В то же время, всё запасные части в сравнении с любым другим внедорожником стоят копейки. Это и позволяет эксплуатировать Ниву без какого-либо страха, в предельно экстремальных условиях.

В видео рассказывается о том, что полезно из запчастей взять с собой, чтобы даже в случае поломки в глухой «мракочаче» всегда добраться до пункта назначения:



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