Рулетки с логотипом как сувенирная продукция

Сувенирная продукция позволяет выгодным образом увеличить узнаваемость бренда. При создании рекламных сувениров необходимо суметь сочетать в одном предмете и высокие эксплуатационные характеристики и рекламную составляющую. Со второй частью всё просто – на сувенир наносится логотип продвигаемого бренда. Практичность и полезность сувенира – понятия относительные. В пример можно привести рулетку. По сути, речь идёт о линейке, которая за счёт своей конструкции является компактной. Линейка необходима весьма широкой аудитории.

Заказать создание рулетки с логотипом (в необходимом тираже) можно у профильных компаний. С развитием Интернет-торговли сами рулетки можно закупить отдельно, а потом лишь отдать их печатникам. Однако, опыт показывает, что вышеозначенный подход нерентабелен, так как требует дополнительных расходов на логистику.

Кем могут быть использованы рулетки с логотипом?

Как уже было указано, чем шире аудитория у сувенира, тем заметнее будет рекламный эффект. У рулеток есть возможность к кастомизации. В пример можно привести следующие модели компактных рулеток:

простейшая рулетка на 1 м;

рулетка для измерения обхватов тела (талия, грудь, бёдра, бицепс и т.д.);

рулетка с миниотвёрткой;

рулетка на 2 уровня со встроенным уровнем;

рулетка с открывашкой и т.д.

У каждой из вышеозначенных моделей есть свой конечный потребитель. К примеру, простейшие рулетки в виду своей ценовой доступности будут востребованы среди школьников и студентов.

Обхваты тела важны не только портным, но и спортсменам. Сегодня тренд на здоровый образ жизни продолжает активно развиваться.

Рулетки с миниотвёрткой и монтажным уровнем будут востребованы среди профессий, так или иначе связанных с ремонтом, производством.

Рулетка активно используется даже в быту

Действительно, подобный инструмент позволит сделать прикидки в отношении коврика для мыши, который планируется приобрести через Интернет. Или с помощью всё той же рулетки можно выполнить планирование помещения, чтобы перестановка мебели оказалась удачной.

Нанесённый на корпус рулетки логотип всегда будет на виду у пользователя. В этом и заключается рекламный эффект. Допустим, с помощью рулеток осуществляется рекламирование нового торгового центра строительных материалов.

Следовательно, когда пользователю понадобится что-то приобрести для ремонта, первая торговая площадка, о которой он подумает, окажется тот самый центр строительных материалов.

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В видео демонстрируется различная сувенирная продукция с логотипом: