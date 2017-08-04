Ручки Parker Sonnet

Всемирно известная ручка Parker. При упоминании этого брэнда у всех людей перед глазами мелькает качественная, дорогая ручка, созданная для удобного и плодотворного письма.

Конечно, работая с 1988 компания показала себя как надежный поставщик письменных принадлежностей премиального уровня.

Ее отец Джордж Паркер получил всемирную известность благодаря своим детищам, а именно первым ручкам, даже в то время, пользовавшимися популярностью.

Инженерные и дизайнерские решения, созданные работниками Parker на протяжении всего времени работы, применяются другими компаниями и по сей день.

Серия Sonnet

Пока существует брэнд, было создано огромное количество серий, от бюджетных до премиальных.

Речь пойдет о серии Sonnet, очень большая, вмещающая в себя все ценовые сегменты, от богато выполненного пишущего прибора из драгоценных металлов до бюджетного сделанного из стали, множество цветовых решений, а также все виды ручек (шариковые, перьевые, моноблок, роллер, карандаш).

Эта серия Parker знаменита своими перьевыми ручками, заправляющимися как картриджами, так и чернилами из флакона через конвертор (именно в них раскрывается все удобство письма пером, хотя на первых порах это слегка неудобно и доставляет дискомфорт). Также элегантны ручки шариковые, в особенности слим версии.

Хочется отметить, что ручки, сделанные из серебра, стоят всего в 4 раза дороже ручки, выполненной из стали, но их цена со временем будет расти, ведь превращаться они будут не в исписанную ручку, а в антиквариат.

Напоминаю, что любая из ручек вне зависимости от стоимости идет в одинаковом (базовом) футляре с бархатистой подложкой, документами на ручку и картонным пакетом для транспортировки.

Где купить ручки Parker?

Купить ручки вы можете, придя в магазин с канцтоварами, но там будут далеко не премиум-класса, а простые из металла, но даже они подойдут в качестве элегантного подарка.

За ручками из драгметаллов необходимо идти в ряд ювелирных магазинов, выбирая подходящий вариант.

Или же делать все проще: заказывать на сайте podarika.by, не тратя свое личное время и силы, плюсом ко всему, вы удивитесь огромному выбору, представленному там.

Подытоживая могу отметить, что ручки Parker – надежный, оригинальный, но в то же классический вариант качественного пишущего прибора, который с первой секунды станет для вас дорогой вещью и будет сопровождать вас долгое время.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором на модель ручки Parker.