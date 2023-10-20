Настольные игры всегда привлекали детей и взрослых. Но бывают такие ситуации, когда сложно найти соперника с нужным опытом для игры в нужное время. Но технологии не стоят на месте и сейчас начали распространяться роботы, которые предназначены для настольных игр.

В статье пойдет речь о роботах, которые разработаны для игры в аэрохоккей, какими возможностями они обладают. Аренда робота на мероприятие в Москве возможна на сайте компании lympro.ru.

В чем заключается суть игры в аэрохоккей

Настольная игра в аэрохоккей появилась в продаже еще в 70-х годах ХХ века. Суть заключается в соревновании двух игроков, которые получают очки за каждую забитую в ворота соперника шайбу.

Если ошибочно игрок забивает гол в свои ворота – очко дают сопернику. Тот, кто наберет первым 7 очков – становится победителем в текущем поединке.

Это направление поможет в улучшении координации и в общем физическом развитии каждого человека.

Какими возможностями обладают роботы для аэрохоккея

Японскими учеными был разработан и произведен робот, который может играть в аэрохоккей.

Он состоит из вычислительной техники, нескольких камер и механической руки. При помощи камер робот способен отслеживать движение руки соперника, далее вычислительный центр составляет тактику дальнейшей игры, а рука производит действие.

Данные обрабатываются в режиме реального времени.

В ходе игры робот может подстроиться под любую тактику противника, если он нападает – робот защищается и наоборот.

Учеными из Японии были разработаны на текущий момент два прототипа робота для игры в аэрохоккей.

Оба варианта в ходе игры следят за тактикой своего соперника и выстраивает собственную стратегию игры.

Небольшое количество разработок таких роботов связано со сложностями системы:

Трудности возникают в процессе реализации конструкции стола для настольной игры в сочетании с установкой камер и рукой для игры робота.

Кроме конструкции есть еще сложность при создании быстродействующей программы.

Несомненно, в процессе развития робототехники будут появляться новые идеи, в том числе возможность устраивать соревнования между техникой.

Но для этого потребуется разработать и соответствующий регламент. Если проект будет успешным, он будет запущен в массовое производство. Например, можно будет отправиться в специальные развлекательные заведения для просмотра таких соревнований, либо сразиться самостоятельно с роботом.