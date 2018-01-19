Разработка презентаций

Сегодня компьютерные презентации, содержащие в себе мультимедийные элементы, используются во многих современных сферах. Это довольно простой и популярный способ, который позволяет за короткий период представить большое количество важной информации.

Разработками презентаций занимаются множество компаний, с услугами которых можно ознакомиться с помощью интернет-сайтов. Отличным вариантом для этого станет ресурс http://www.tvoibrand.ru/uslugi-i-czenyi/razrabotka-prezentaczij.html.

Компьютерная презентация: особенности

Известно, что во многих случаях, выступление с каким-либо проектом требует наличия визуального сопровождения. Кроме этого, для достижения максимального эффекта и для усвоения информации лучше всего наглядно представить некоторые элементы, описанные в докладе.

Именно в таких случаях применяется компьютерная презентация. В ее основу включены определенные слайды или же видео, которые поочередно появляются на экране в соответствии с представленной информацией.

Кроме этих элементов, компьютерная презентация содержит в себе следующие составляющие:

гиперссылка. С помощью этого объекта, размещенного в слайде, можно быстро перейти к источнику информации;

•интерактивность. Докладчик имеет возможность ввести изменения в процессе презентации;

наличие анимации. В этом случае, речь идет об объекте, который перемещается по слайду.

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует два вида компьютерных презентаций. Первый тип представляет собой использование слайдов, и главной чертой этого варианта является статичность.

В этом случае, для разработки компьютерной презентации используются неподвижные изображения. Слайды могут сменяться только с помощью действий пользователя.

Второй вид – потоковые презентации. Разрабатывая такие проекты, используется набор определенных кадров, которые сменяются автоматически.

Процесс разработки

В основном, разработка компьютерной презентации не вызывает особых трудностей в том случае, если речь идет о простом проекте. Но, при использовании большого количества информации и множества различных изображений и видео, лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Если же вы решили заняться созданием компьютерной презентации самостоятельно, обратите внимание на следующие моменты:

используйте короткие предложения и не слишком заумные слова;

применяйте яркие заголовки;

для лучшего восприятия информации зрителями, используйте слайды с горизонтальной ориентацией.

В подготовке презентации обязательно применяйте крупный шрифт. Если вы решили использовать цветовое оформление, лучше всего обратитесь к холодным тонам.