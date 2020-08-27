Что такое охолощенное оружие и для чего нужно

Охолощенное оружие – безопасное. С его помощью можно стрелять исключительно холостыми пулями, либо вообще только издавать характерный звук, но из дула ничего выходить не будет. Многие могут недоумевать, зачем вообще такое оружие нужно, но спрос на него очень высокий. Купить охолощенное оружие по выгодным ценам предлагает интернет-магазин gunsleaders.ru.

Где используется охолощенное оружие

На самом деле вариантов много. Это кино, сериалы, реконструкция исторических событий, реклама, а сейчас еще и всевозможные вайны и другие ролики в интернете. Во всех этих случаях могут быть сюжеты со сценами стрельбы.

И для того, чтобы максимально обезопасить присутствующих на съемочной площадке, используется охолощенное оружие. Оно позволяет добиться реалистичной картинки, звуках, но при этом сами выстрелы холостые.

Также многие коллекционеры предпочитают такой вариант, потому что это безопаснее. Особенно ценятся те виды огнестрельного оружия, которые в свое время стреляли настоящими пулями. То есть это могут быть раритеты, которые впоследствии немого технически изменили внутри, чтобы они больше не могли использоваться по прямому назначению.

Как изготавливают

В большинстве случаев это настоящее огнестрельное оружие, которое переделано. Это могут быть списанные модели, либо это те единицы, которые так и не использовались по прямому назначению, например, из-за заводского брака или каких-то других причин. Для того чтобы сделать рабочее оружие охолощенным, можно:

расточить патронник именно под холостые патроны

закрепить на затворе штифты

запрессовать в ствол втулку

После выполнения одного из этих действий, в паспорте изделия ставиться соответствующая отметка о том, что оружие списано. На корпусе также делается отметка, подтверждающая это.

Данные изменения нельзя исправить. То есть сделать ружье или пистолет снова полноценно работающим невозможно. Пытаться что-то сделать самостоятельно, переделать его в боевое тоже нельзя и официально запрещено. Это разрешено делать только специализированным предприятиям.

Кто имеет право на приобретение такого оружия

В данном случае, т. к. оно не огнестрельное, ограничений особых нет. Главное, чтобы человеку было 18 лет, как минимум.

Разумеется, что нельзя использовать его в каких-то преступных и мошеннических целей, пугать людей, если только это не самооборона, пытаться перепродать, выдав за настоящее и т. д. Хранить охолощенное оружие также следует, соблюдая определенные правила: обязательно разряженным и в чехле.