Рассказываем о самых востребованных видах наружной рекламы

Одним из самых эффективных способов продвижения товаров, услуг и брендов является наружная реклама. Сегодня существует несколько вариантов такого способа продвижения:

крышные установки;

объемные буквы;

вывески;

навигационные системы.

Рекламные конструкции на крыше

Подобные установки считаются наиболее сложным решением с точки зрения технологии. Поэтому создание дизайн-проекта, подбор материалов, проведение расчетов и учет других важных нюансов следует доверять только профессионалам.

Также следует учитывать, что монтаж подобных конструкций требует предварительного согласования с местной администрацией. Если об этом не позаботиться, компании грозит демонтаж вывески и административный штраф.

Объемные буквы

Сегодня это один из самых популярных вариантов наружного продвижения. Подобные конструкции позволяют легко и ненавязчиво привлечь внимание к определенному зданию. Это может быть ночной клуб, магазин, торговый центр, супермаркет, банк, государственное учреждение, автосалон и т.д. При этом цена объемных букв такова, что монтаж этой конструкции могут позволить себе даже представители малого бизнеса.

Для изготовления подобных конструкций для продвижения бизнеса используются следующие материалы:

листовой вспененный ПВХ;

самоклеющаяся пленка;

акриловое оргстекло;

ударопрочный листовой полистирол;

листовой пластик;

сотовой поликарбонат;

профили из алюминия.

Вывески

Учитывая сегодняшнюю конкуренцию, вывеска должна быть не только информационной, но также стильной и запоминающейся. Она обеспечивает повышение уровня продаж и репутации компании. Ее установка способствует привлечению внимания случайных прохожих, пассажиров общественного транспорта и водителей.

Вывески могут быть световыми и несветовыми. Первый вариант отлично видно как днем, так и в темное время суток. Единственный нюанс – за световыми рекламными конструкциями необходимо регулярно следить. В частности, нужно поддерживать их чистоту и контролировать исправность источников света. Преимуществом несветовых вывесок считается доступная стоимость.

Навигационные системы

Еще одним популярным вариантом наружного продвижения считаются навигационные системы. Это могут быть указатели, таблички и стенды, которые позволяют целевой аудитории ориентироваться в торговых и офисных центрах, супермаркетах, административных зданиях и т.д.