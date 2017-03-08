Психологические аспекты продвижения сайтов

Очень странно, но эту тему рассматривают крайне редко. Между тем её актуальность после начала учёта поведенческих факторов и введения фильтра «Минусинск» стала одной из самых высоких.

Электронный магазин или сайт компании должны нравиться посетителям. Эта субъективная оценка выливается в статистику внутренних переходов, времени просмотра страниц и возвратов.

Но вот само это чувство числового выражения не имеет. Ясно, что возникает какое-то чувство благодаря дизайну и контенту. Говорить про это — тоже самое, что обсуждать восходы солнца на востоке. Это понятно...

Возьмём немного другую риторическую схему. Предположим, что куда-то пропали все картинки, видео и аудио. А весь Интернет стал одним огромным гипертекстом.

Теперь представим, что на нашем сайте есть три страницы, которые перелинкованы между собой. На них идут ссылки из десяти документов, которые находятся на других сайтах.

Мы же ничего не знаем про тИЦ, про формулу ранжирования и только предполагаем, что как-то их ПС проиндексируют и оценят.

Какие критерии мы использовали бы тогда при оценке имеющегося. На 80% само содержание текста, остальные 20 — это его форматирование (разбивка на абзацы, наличие подзаголовков, сносок, расположение ссылок и подобное).

Критерии оценки

А теперь давайте спросим себя о том, что делают «роботы» поисковых систем. Именно этим они и занимаются. Но только они не умеют читать, а умеют следить за посетителями и анализировать текст электронным способом.

При этом сами инженеры Яндекса никогда не называли применяемые методы божественным чудом. Именно по этой причине они и совершенствуют их каждый год.

В результате у нас останется только один алгоритм принятия решения. Читаем текст с ссылкой. Нравится — хорошая работа, нет — плохая. Читаем другие тексты на сайте — получаем оценку ресурса-донора. Читаем свой сайт — оцениваем сами себя.

В каком же случае нам нравятся тексты, а в каком нет? Для ответа на этот вопрос ckdigital.ru предлагает вспомнить о том, что текст это инструмент коммуникаций.

Даже если он предназначен для записи в личном дневнике ручкой. Автор не собирается это кому-то показывать. Таким образом он ведёт беседу сам с собой.

Следовательно качество текста — это его способность передать мысль автора. Коль скоро мы вспомнили ещё и о мышлении, то оно само по себе должно нравиться представителям целевой аудитории.

Нельзя понравиться всем

К примеру, автор этого текста не считает, что стандарты поисковой оптимизации, как она есть в общем случае, способствуют созданию качественных материалов. Не верите?

Возьмите и найдите талантливого публициста, журналиста, писателя. Обычного технического писателя, который пишет сопровождающую какие-то изделия документацию.

И предложите им поработать по стандартному на ранке техническому заданию за большие деньги. Из 10 согласится только один, но потом тоже исчезнет. Методический водораздел — или умное и яркое, или смыслоподобное окружение ключевыми словами.

Эта мысль никогда не понравится специалистам по SEO, которые так работают. Автор мог бы написать интереснейшую поэму про Яндекс и жизнь нашу в Мировой паутине, но они будут недовольны этим трудом.

Мы подходим к аспектам теории принятия решений. Совершаемые ошибки давно уже выявили ученые. Одна из них связана с тем, что упущенный выигрыш не так сильно влияет на ситуацию, как реализованный проигрыш.

Мы находимся в неопределённых обстоятельствах, поэтому нам лучше не рисковать стремясь выигрывать любой ценой.

Если завтра сотрудники Яндекса объявят о том, что попытки подогнать тексты в своих документах под тексты в документах из ТОП-10 они легко вычисляют и будут наказывать за такие действия пессимизацией, то это очень больно ударит по многим из тех, кто этим и занимается, а вся раскрутка сайтов сводится к повторению ситуации конкурентов.

Что же делать с ключевыми словами?

Однако вовсе не следует думать, что мы предлагаем вообще отказаться от ключевых слов. Вместо этого нужно найти способы их гармоничного использования.

Во-первых, никто не запретит делать в тексте вставки и использовать в них ключевые слова. В разумных пределах и естественным образом. Во-вторых, в погоне за позициями в выдаче часто забывают о различных способах структурирования.

Сразу за заголовком может идти лид — небольшой фрагмент, который актуализирует рассматриваемые в статье проблемы. Отличное место для вхождения ключевого слова.

В-третьих, они могут находиться в анкорах входящих внутренних ссылок. В-четвёртых, можно сразу под заголовком сделать блок «содержание» и тоже насытить ключевыми словами.

Преимущество такого подхода в том, что материал получается более естественным. Задача автора по работе с определёнными словами сводится к минимуму и он получает возможность просто писать.

Далее на видео вы можете узнать про основные правила раскрутки сайтов.